Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Мария госпитализирована с подозрением на аппендицит в одну из киевских клиник. Об этом девушка сама сообщила в сториз Instagram 10 марта

«Меня положили с аппендицитом. Мне первый раз сюда (в запястье. — Ред.) капают [капельницу]. Грустненько как-то. Мне сказали питаться из этой штучки, а я хочу Биг Мак меню и МакФлури и чесночный соус… хочу Мак!» — рассказала девушка подписчикам.

«Все можно, если осторожно»: Полякова подстригла челку по цене смартфона © Оля Полякова/Инстаграм

Буквально несколько дней назад наследница «королевы ночи» с размахом отметила свое 16-летие, пригласив всех своих друзей.

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Учится Мария Полякова в элитном учебном заведении — киевской гимназии «Консул». Параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно девушка рассказывала, что мечтает стать адвокатом, но позже заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.