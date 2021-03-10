«Меня положили с аппендицитом. Мне первый раз сюда (в запястье. — Ред.) капают [капельницу]. Грустненько как-то. Мне сказали питаться из этой штучки, а я хочу Биг Мак меню и МакФлури и чесночный соус… хочу Мак!» — рассказала девушка подписчикам.
Полякова-младшая также показала палату с телевизором, чайником и рабочей зоной, где, по ее словам, она будет лежать одна.
Буквально несколько дней назад наследница «королевы ночи» с размахом отметила свое 16-летие, пригласив всех своих друзей.
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Учится Мария Полякова в элитном учебном заведении — киевской гимназии «Консул». Параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно девушка рассказывала, что мечтает стать адвокатом, но позже заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.