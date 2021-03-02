В версии Кубрика мужчина в исполнении Джека Николсона нанимается в отель на зиму сторожем, куда приезжает с женой и маленьким сыном. Семья знает, что в здании больше никого нет, и свободно разгуливает по помещениям гостиницы, пока с ними не начинают происходить странные вещи.
Одна из самых знаменитых сцен картины, когда мальчик едет на велосипеде по коридору и вдруг видит двух девочек-близнецов, которые говорят ему: «поиграй с нами».
Блогер Кузнецова повторила именно этот эпизод, заменив двойняшек на то, что этим словом называют в народе.
«Я думаю все Вы узнали знаменитую сцену с фильма 'Сияние" с близняшками, тут близняшки другие. Ну вы поняли», — подписала видео блогер.
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Подписчикам понравилась задумка Кузнецовой, о чем люди написали в комментариях, кто-то даже предложил модели снять свои варианты других фильмов ужасов.