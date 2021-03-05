В фан-паблике певицы и телеведущей Тины Кароль в Instagram 4 марта появилось провокационное видео, где исполнительница целуется со своим соведущим проекта Lip Sync Battle продюсером Алексеем Потапенко (Потапом)

«Уже в эту субботу на грандиозной сцене "Липсинк батл" будет очень жарко», — написали в комментарии под видео авторы паблика.

Lip Sync Battle — американское музыкальное реалити-шоу, где звезды соревнуются друг с другом в «синхронизации губ», проще говоря, состязаются, кто лучше споет под чужую фонограмму. Шоу выходит более чем в 30 странах. В России, например, реплика появлялась на «Первом канале» с названием «Короли фанеры».

В украинской версии ведущими будут Потап и Кароль, видео с которыми и опубликовано на фанатской странице певицы. В ролике знаменитости медленно двигаются навстречу друг другу для поцелуя, но в последний момент кадр перекрывает картинка с изображением губ, после чего ведущие сконфуженно смеются.

«Начали встречаться»: Кароль зачастила к харизматичному радиоведущему © radioluxfm Насте Каменских, а Кароль — о ее отношениях, которые ей приписывают с артистом Даном Баланом.

«А как же Настя?», «Если бы такое видео было с Даном, уже бы все кричали, что они женаты и имеют 5 детей», «Ой, ля… Тине все мало», «Что не сделаешь ради рейтингов. Потап не любит Тину. Я все понимаю, но это слишком даже если в шутку. Блин как же тошнит от двуличия…» — отреагировали люди.

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Тина Кароль состояла в браке до 2013 года, тогда ее супруг — продюсер Евгений Огир — скончался после борьбы с онкологией. Долгое время певица переживала утрату, однако в последнее время стала вести себя более открыто и кокетничать с самыми разными мужчинами.

Очередной повод для пересудов артистка дала на недавней встрече с ведущим радио Lux FM Славой Деминым.