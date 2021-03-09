Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный по образу проводницы Верки Сердючки, опубликовал на днях в Instagram новое фото из Барселоны, в котором подписчики увидели эротический подтекст

«Два суперчела!»: Данилко опубликовал фото из 1990-х © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Фотка супер. Только зачем писать: "крайнее", ведь намного лучше звучит: "свежее фото"», «Когда концерты будут? Ждем в Москве!», «Хорошо, бананчик с киви положили», «Ой, блин, киви», «И хрен на блюде!!!», «Натюрморт огонь», — прокомментировали снимок Данилко его поклонники.

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Примечательно, что на снимке Данилко в образе Сердючки, артист периодически возвращается к самому знаменитому из созданных им персонажей, хоть и публично заявлял о том, что проводница ему до смерти надоела.

В настоящее время Данилко работает в украинской версии американской программы «Маска», где выступает детективом наравне с певицами Олей Поляковой и Настей Каменских и продюсером Dzidzio.