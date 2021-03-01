«Два суперчела!»: Данилко опубликовал фото из 1990-х

Украинский актер, певец и продюсер Андрей Данилко, создавший в начале 1990-х годов знаменитого персонажа проводницу Верку Сердючку, поделился архивным фото того времени. Снимок опубликовал и сайт U-news 28 февраля

Данилко показал фанатам фото, на котором он запечатлен в компании российского певца, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

«Такие молодые, красивые и скромные. Очаровашки вы наши!», «Два суперчела!», «Двое самых красивых и успешных мужчин из 90-х до сегодняшнего дня!!!», — прокомментировали снимок пользователи.

Сейчас Данилко является членом жюри на украинском шоу «Маска», а также занимается продюсерской работой.

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Отказаться от образа Верки Сердючки артист решил уже много лет назад, заявив, что этот персонаж ему смертельно надоел и нужно двигаться дальше. Однако периодически для друзей Данилко все же делает исключения.

Так, в честь 50-летнего юбилея украинского режиссера клипов и мюзиклов Семена Горова артист выложил в сеть совместные снимки с другом, где сам он запечатлен в образе Сердючки.

«По 50 за 50! Сёма, с Днем Рождения!» — подписал подборку фото артист.

Мужчины дружат уже не первое десятилетие, за это время Горов успел снять не только мюзикл «Приключения Верки Сердючки» и несколько клипов для Данилко, но и поработать с другими исполнителями. В их числе группы «ВИА Гра», «Океан Эльзы», исполнители Валерий Меладзе, Наташа Королева, Ани Лорак, Ирина Билык.