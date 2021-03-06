Ранее Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил, что в качестве суверенного государства Белоруссия выстроит такую мощную систему отношений с РФ, которая может превзойти уровень связей между российскими субъектами.
Эксперт отметил, что Лукашенко хочет жить за счет России, получать от нее ресурсы, деньги, рынок сбыта, хочет получать политическую, военную и медийную поддержку и при этом оставаться абсолютно неподконтрольным, независимым и иметь возможность принимать любые, в том числе антироссийские, решения.
«Вспомним, как перед выборами он арестовал российских граждан, которых обвинял чуть ли не в госперевороте. Где, кстати, доказательства? Давайте вспомним, что в декабре 2019 года Лукашенко отказался подписывать дорожные карты. Дорожные карты — это не союзный договор, это согласование условий единой политики в разных аспектах», — указал Безпалько.
Если резюмировать, слова Лукашенко можно трактовать как желание всосаться еще глубже в тело России и выкачивать еще больше ресурсов, заключил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.