Уроженка Украины, певица Вера Брежнева заступилась за мужа, автора песен Константина Меладзе, и объяснила подписчикам, почему в словах ее треков одна и та же фраза повторяется много раз. Соответствующие комментарии артистки можно прочитать под ее публикацией в Instagram, датированной 5 марта

«Обострение»: Брежнева ответила хейтерам на их языке © Вера Брежнева/Инстаграм

«Автор не Константин. Успокойтесь уже», — ответила ей Брежнева, но возмущенную женщину это не успокоило, и она продолжила критику.

«Одно слово повторяют обычно и с одной мелодией сектанты, чтобы сознание человека замутнить. Одно слово постоянно — повторы идут: "Сестра, сестра" — 10 раз, "Я не святая" — 20 раз, "Доброе утро" — 100 раз», — написала подписчица.

«Это называется направление или стилистика артиста. Песни в похожей эмоциональной окраске для создания общего настроения. Я это так вижу. Иногда, чтобы настроение улучшилось, недостаточно послушать одну песню "Хороший день", нужно еще что-нибудь такое, как "Реальная жизнь", "Любите друг друга", — объяснила Брежнева.

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С продюсером и композитором Константином Меладзе Брежнева состоит в браке с 2015 года, супруг старшее ее на 18 лет. От первого брака у него осталось трое детей, один из которых страдает аутизмом. Все они проживают со своей матерью в Киеве, а Меладзе переехал в Москву.