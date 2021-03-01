Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вот уже несколько месяцев создает информповоды своим новым внешним видом. Политик сменила привычный всем образ «женщины с косой» на образ дамы с томным взглядом и летящими локонами. О том, что заставило ее измениться, написало 1 марта информагентство «РБК-Украина»

По стопам Дженнифер Лопес: 67-летняя Успенская сделала операцию © Любовь Успенская/Инстаграм

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Между тем первые изменения во внешнем виде лидера партии начались еще перед 60-летним юбилеем Тимошенко, когда она сменила прическу, с лица как по мановению волшебной палочки исчезли морщины, увеличились губы, а строгая одежда уступила место нежным платьям и нарядам в стиле леди-вамп.

Многие украинцы уверены, что Тимошенко лукавит, и обновления не прошли без профессиональной руки пластического хирурга, но лидер «Батькивщины» заявляет, что к ее лицу скальпель никогда не прикасался.