«Я хочу успокоить всех, я просто смогла тридцать дней отдохнуть. Я долго не могла себе позволить этот отдых, но на новогодние праздники мы с семьей отдохнули, и, возможно, это немного повлияло и на внешний вид. Но, как вы видите, эффект заканчивается, потому что темп работы слишком высокий», — сказала Тимошенко.
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Между тем первые изменения во внешнем виде лидера партии начались еще перед 60-летним юбилеем Тимошенко, когда она сменила прическу, с лица как по мановению волшебной палочки исчезли морщины, увеличились губы, а строгая одежда уступила место нежным платьям и нарядам в стиле леди-вамп.
Многие украинцы уверены, что Тимошенко лукавит, и обновления не прошли без профессиональной руки пластического хирурга, но лидер «Батькивщины» заявляет, что к ее лицу скальпель никогда не прикасался.