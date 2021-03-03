«Для Лукашенко интеграция сейчас видится угрозой его личной практически ничем не ограниченной власти. Другое дело, что он не вправе оценивать, что является глупым, а что не очень. Если, с его точки зрения, это столь глупая идея, то почему бы ему не провести референдум в Белоруссии по поводу того, как относится население к образованию Союзного государства, к образованию наднациональных органов, парламента и всего остального? Пусть население выскажется», — сказал Безпалько.
По его словам, такой референдум можно провести и в России.
«Или пусть Лукашенко пустит российских и международных социологов, чтобы провести опрос на всей территории Белоруссии с большой выборкой, чтобы к нему нельзя было придраться. Естественно, он на это никогда не пойдет, потому что если население Белоруссии выскажется за по всем направлениям единства с Россией, то тогда окажется, что он выступает против идей интеграции из каких-то личных соображений», — объяснил политолог.
Он добавил, что, несмотря на то что Лукашенко политик противоречивый, он «должен коррелировать свои высказывания с общей линией. Но ему это не удается».
Накануне на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере Лукашенко назвал глупой работу над «слиянием» Белоруссии и России в единое государство.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.