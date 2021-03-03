Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершенно открыто отказался от создания Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Лукашенко нужен Западу, потому что ему нужна слабая Белоруссия © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, такой референдум можно провести и в России.

«Или пусть Лукашенко пустит российских и международных социологов, чтобы провести опрос на всей территории Белоруссии с большой выборкой, чтобы к нему нельзя было придраться. Естественно, он на это никогда не пойдет, потому что если население Белоруссии выскажется за по всем направлениям единства с Россией, то тогда окажется, что он выступает против идей интеграции из каких-то личных соображений», — объяснил политолог.

Он добавил, что, несмотря на то что Лукашенко политик противоречивый, он «должен коррелировать свои высказывания с общей линией. Но ему это не удается».

Накануне на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере Лукашенко назвал глупой работу над «слиянием» Белоруссии и России в единое государство.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.