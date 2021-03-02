Украинская Кардашьян, модель и блогер из Киева Алена Омович похвасталась подписчикам обновкой — автомобилем марки Mercedes-AMG GT стоимостью более 23 млн гривен (8,76 млн руб.). Снимки с железным конем она разместила в Instagram 2 марта

«Осталось научиться водить», — подписала фотографию c машиной блогерша. С голой грудью на обложке: Джамала показала будущий альбом © Джамала/Инстаграм

«После месяца в Египте можно было бы и что-то покруче взять», «Поделитесь контактами, я тоже хочу на машину насо… заработать», «Если и так, то хоть мерс поимела, а то остальные сосут только на пиво и пирожок», «За грудью не увидел мерса», — прокомментировали пост девушки ее фолловеры.

К слову, грудь блогерши на снимке с автомобилем действительно оказалась выдающейся деталью из-за необычного наряда. Девушка надела топ, который прикрывает тело только наполовину, оставляя открытой грудь, которую прикрывают лишь две ленты, завязывающиеся на шее.

Заметили пользователи сети и другую интересную деталь. На одном из снимков модель прикрывает номер авто ключами, а на другом опознавательный знак видно целиком.

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Алена Омович — киевская модель, получившая прозвище «украинская Кардашьян»; часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном», и даже «сутулый кузнечик». Однако при всем обилии критики у столичной блогерши уже 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.