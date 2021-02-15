«Сломала систему и сделала фото не стоя на носочках», — подписала запись Омович.
Таким образом девушка намекнула на то, что ей нет необходимости зрительно удлинять и без того длинные и стройные ноги. Однако пропорции тела девушки и ее честность вызвали у подписчиков вопросы.
«Красота нынче не та», «Это что за сутулый кузнечик?», «У тебя там стена прогнулась», «Сломай систему, не гни углы», — посоветовали девушке подписчики больше не пользоваться фотошопом.
Ранее киевская блогерша пожаловалась, что растеряла украинский загар в Египте.
Алена Омович — киевская модель, получившая прозвище «украинская Кардашьян», часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном». Однако при всем обилии критики у столичной звезды 1,4 миллиона подписчиков в Instagram.