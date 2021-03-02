На украинском «4 канале», которым владеют однопартийцы премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в передаче «Лютая украинизация» пояснили, как правильнее называть геев на украинском языке

«А есть ли украинский аналог этого (геи. — Ред.) слова», — спросила одна из ведущих другую во время рубрики «Эротическая дерусификация» выпуска передачи «Лютая украинизация» от 20 февраля.

«Есть. Дядьколюб. Или, на галицкий манер, вуйколюб», — ответила ей та.

Кроме того, в этом выпуске одной из ведущих порекомендовали избегать «русизмов» или украинских слов, напоминающих русские. Так, например, ей порекомендовали говорить не «вдарилася», а «забилася». Попали «под раздачу» и заимствования из английского языка: вместо «фреш» ведущей порекомендовали конструкт «свіжовичавлений сік» (свежевыжатый сок. — Ред.).

Подробнее о том, как украинизируют зрителей и уверяют их в том, что «русская песня убивает», читайте в статье «Дядьколюб, фаллоимитатор и враги Зеленского. Что показывает канал однопартийцев Шмыгаля».