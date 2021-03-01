Президент Украины Владимир Зеленский не может похвастаться собственными медиаресурсами. Даже в тех СМИ, которые так или иначе связаны с украинской властью, Зеленского не поддерживают. Да и работают там сторонники предыдущего президента Украины Петра Порошенко

В пятницу, 26 февраля, от вещания отключили телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый». — Ред.), который создали журналисты заблокированных властью телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Канал проработал всего час. Начал вещание «Первый Независимый», объединивший журналистов закрытых Зеленским оппозиционных телеканалов © кадр эфира телеканала "Первый независимый"

«Что случилось с тем телеканалом? Почему он прекратил вещание? Может, какая-то техническая ошибка… мы не знаем. Нужно разбираться. А может — это Божья кара?» — прокомментировал закрытие канала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Сами журналисты обвинили во всём власть.

«Мы намерены бороться с произволом власти в юридической плоскости — мы обратимся с исками о признании незаконными действий представителей органов государственной власти и правоохранительных органов», — говорилось в заявлении сотрудников «Первого Независимого».

В то же время сама украинская власть пока не может похвастаться собственными медиаактивами. Есть лишь «союзные» медиа: СМИ, принадлежащие олигархам, вроде «1+1» Игоря Коломойского или канала «Украина» Рината Ахметова.

Но даже на лояльных к украинской власти каналах в роли ведущих или приглашённых экспертов часто выступают те, кто Зеленского, мягко говоря, не любит.

Гей по-украински, фаллоимитатор и «святой» Пётр

Один из телеканалов, где к украинской власти относятся максимально лояльно, — «4 канал». Это СМИ старается позиционировать себя как объективное. В то же время в эфир этого канала часто приглашают представителей власти.

К примеру, в среду, 24 февраля, «4 канал» посетил бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Несмотря на то что осторожно покритиковал украинскую власть, он в то же время раскритиковал и её соперника — пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Когда люди пятого президента себя сегодня бьют в грудь и называют [его] единственным спасителем страны, это, мягко говоря, неправда», — заявил Рябошапка.

В тот же день телеканал выпустил обширное часовое интервью с народным депутатом от «Слуги народа», кандидаткой от этой политсилы на пост мэра Киева на выборах 2019 года Ириной Верещук.

Казалось бы, «4 канал» можно рассматривать как очередное лояльное украинской власти СМИ. Но стоит посмотреть не общественно-политические, а посвящённые культуре передачи, чтобы понять: далеко не все на «4 канале» любят Зеленского.

«Этот проект нежелательно смотреть людям с недостатком образования, культуры и интеллекта, совковым дебилам, заклятым украинофобам. Категорически запрещено смотреть эту программу людям без чувства юмора», — анонсирует каждый выпуск своей программы «Лютая украинизация» ведущий Антин Мухарский.

Помимо него и приглашённого гостя, в передаче принимают участие и другие соведущие — жена Мухарского Елизавета Бельская, которую он представил в одном из выпусков как «лютую лингвофашистку», музыкант Олег Цукренко, более известный под своим псевдонимом Альберт Цукренко, — фронтмен группы «Хаммерман Знищує Віруси».

Последний отвечает за рубрику, посвящённую истории украинской музыки. Впрочем, находится в этой рубрике место и пропаганде.

«Украинская песня продлевает жизнь. А русская — убивает!» — рассказал он во время одной из передач.

Есть и ещё одна соведущая Мухарского — Элина. Она вместе с Бельской ведёт рубрику «Эротическая дерусификация». Образ, который воплощает эта девушка, прост и незамысловат: пергидрольная грудастая блондинка, которая «хочет выучить украинский язык, чтобы выйти замуж за украинского олигарха». В первом выпуске программы Элину представили как беженку из Луганска. Во время рубрики «Эротическая дерусификация» зрителю показывают столик, за которым сидят обе ведущие.

На столике при этом находится красный фаллоимитатор. Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?

Примечательно, что Бельская не только учит Элину говорить по-украински, но и исправляет те украинские слова в её речи, которые похожи на русские. Так, в одном из свежих выпусков «Лютой украинизации» — от 20 февраля — Бельская указывала, что правильнее говорить по-украински не «вдарилася», а «забилася».

Во время этого выпуска Элина жаловалась Бельской на геев, предлагая их как-то маркировать, чтобы они не вводили в заблуждение девушек. Бельская же подыскала украинские заменители для слова «гей»: «дядьколюб» и, на галицкий манер, «вуйколюб».

Видео 18+

Гостем выпуска от 20 февраля был украинский певец, карикатурист и мультипликатор Юрий Журавель. Когда его представляли, прозвучал и отрывок из песни его группы OT VINTA «16 тонн»

На словах «Святий Петро не кличе» («Святой Пётр не зовёт») на экране вместе с кадром из клипа показалась карикатура на Петра Порошенко.

Журавель помогал Порошенко c агитацией на выборах, встречался с пятым президентом и его женой, а также поддерживал своими карикатурами сторонников Порошенко.

Что же касается самого главного ведущего Мухарского, то и он к Порошенко относился с симпатией.

«Мне казалось, что после 2014-2016 годов этот пароход (Украина. — Ред.) двигается в правильном направлении. Но после выборов 2019 года и нынешнего президента я понял, что в рубку зашли люди, которые поворачивают этот штурвал в другую сторону. И я понял, что снова нужно возвращаться к делу, в котором считаю себя компетентным», — заявил он 15 февраля в эфире порошенковского «5 канала», рассказывая о том, почему он вернулся на телевидение, да ещё и со своим шоу.

Таким образом, «4 канал» дал работу человеку, который нынешнего президента Украины считает пророссийским. При этом сам канал связан с украинской властью, а точнее — с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Канал однопартийцев

История «4 канала» начинается в апреле 2014 года. Именно тогда начала вещание интернет-радиостанция RTI. Чуть менее года спустя — в марте 2015 года — Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензию ООО «ТРК "Интеррадио"» на спутниковое вещание отдельного канала RTI. 1 июня того же года канал начал своё вещание.

В ноябре 2015 года ООО «ТРК "Интеррадио"» купило ООО «НТА Инвест Групп» — собственника телевизионного агентства, которому принадлежал канал NTA. Лозунгом последнего был «Прямой язык Львова». Агентство начало трансляцию и канала RTI. Шмыгаль поддержал идею Гончаренко ввести санкции против «кошелька» Лукашенко и Медведчука © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

В июле 2016 года RTI включили в киевский диапазон цифрового телевидения DVB-T. А в декабре 2017 года собственниками ООО «ТРК "Интеррадио"» стали два человека: Андрей Кисера и Андрей Мысык — члены политсовета партии «Народный контроль».

Именно от этой политсилы баллотировался в Львовский областной совет Денис Шмыгаль на выборах 2015 года. И ему сопутствовал успех.

«Шмыгаль хотел реализоваться в местной власти, а партия — получить профессионального кандидата. Так Шмыгаль попал в первую партийную пятёрку», — рассказывал спустя пять лет — в 2020 году — в интервью НВ глава партии Дмитрий Добродомов.

Сам Добродомов в 2015 году пытался стать мэром Львова. А в 2019 году партия «Народный контроль» выдвинула Добродомова кандидатом в президенты Украины. Позже Добродомов снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Анатолия Гриценко, который был также близок к Зеленскому. Победа последнего открыла путь к успеху пасынку Гриценко — нынешнему главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

После того как Кисера и Мысык стали собственниками ООО «ТРК "Интеррадио"», телеканал RTI сменил название. С марта 2018 года он стал называться «4 каналом». А на его эфирах стал часто появляться Добродомов. После 2019 года зачастили на канал и «слуги народа».

При этом самого Шмыгаля приглашённые эксперты на «4 канале» нет-нет, да и критикуют. Но критика премьер-министра — одно, а вот откровенная нелюбовь ведущих канала к президенту Зеленскому и его электорату — другое.

Зеленский на Украине не контролирует ни один из телеканалов. А на условно «лояльных» украинской власти каналах президента откровенно не любят. И это для Зеленского — большая проблема.