Украинская певица Оля Полякова заявила, что она начала усиленно изучать государственный язык. Об этом артистка сообщила своим подписчикам в сториз Instagram 25 февраля

«С ним не выспишься»: Полякова выдала интимные тайны еще одного коллеги © Скриншот/канал "Украина"

«После тренировки у меня урок украинского языка. Я сейчас усиленно изучаю украинский язык, чтобы вести украинские шоу, а также сидеть в их жюри», — сказала исполнительница.

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Ранее певица поддержала закон, в рамках которого вся сфера обслуживания должна разговаривать с клиентами на украинском. Полякова уточнила, что родной язык нужен, чтобы почувствовать себя украинцем.

Также артистка заявила, что негоже ее родной стране разговаривать на чужом языке, и она очень рада, что ее дети будут говорить на родном украинском.

Высказывания артистки поддержала писательница и радикальная защитница украинского языка Лариса Ницой, которая предложила медийной соотечественнице пойти дальше — перевести свои хиты на украинский язык.

К слову, сейчас в социальных сетях Полякова чаще всего говорит на русском и уточняет, что до идеальной родной речи ей еще далеко, но она над этим работает.