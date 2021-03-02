Украинская певица Настя Каменских приняла участие в программе «Spletniцца» блогера Олега Машуковского, где призналась, что мечтает о ребенке. Видео, датированное 1 марта, можно посмотреть на странице блогера в Instagram

Отношения начались с беременности: украинская телеведущая призналась в связи с продюсером © Василиса Фролова/Инстаграм

«Если честно, я мечтаю о ребенке. Для меня не важно, кто это будет: мальчик или девочка. Главное, что это наш малыш», — сказала Каменских, имея в виду общего ребенка со своим супругом продюсером Алексеем Потапенко (Потап).

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Поделилась певица и другими подробностями, в частности, что ей никогда не бывает стыдно за свои поступки, а также что не любит слушать песни дуэта «Потап и Настя», в котором пела с мужем.

Настя Каменских замужем за коллегой и продюсером Алексеем Потапенко с 2019 года. У музыканта от первого брака есть сын, которому уже 12 лет, а вот у певицы своих детей нет.

Кстати, ранее блогер Машуковский пообщался с другой украинской исполнительницей Тиной Кароль, которая ответила на его вопрос, как давно она покупала тест на беременность.