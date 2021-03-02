Украинская исполнительница Тина Кароль известна не только своими песнями, но и своими брендами. В понедельник, 1 марта, певица представила новый совместный проект с магазином нижнего белья и колготок. Прорекламировать его звезда решила эротическим видео в Instagram

У Ротару появился новый двойник, на этот раз с Украины © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Давай продолжим скандал с самой провокационной коллаборацией года. Почувствуй свободу, будь сексуальной, кокетливой и непревзойденной в наших чулках и колготках», — прокомментировала видео знаменитость.

«Несите огнетушитель», «Скандал устал… И стал игриво кокетливым…», «Вот это поворот», — прокомментировали видео пользователи.

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К слову, в 2020-м артистка открыла свою линию ювелирных украшений, коллекцию обуви и даже создала авторскую свечу в виде обнаженной Кароль.