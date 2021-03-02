На видео Кароль демонстрирует в студии чулки, лежа на спине и игриво поглаживая свои ноги. Таким образом она решила рассказать фанатам о новом направлении работы, не обошлось и без упоминания последнего клипа певицы «Скандал», где она тоже предстала в пикантном наряде.
«Давай продолжим скандал с самой провокационной коллаборацией года. Почувствуй свободу, будь сексуальной, кокетливой и непревзойденной в наших чулках и колготках», — прокомментировала видео знаменитость.
«Несите огнетушитель», «Скандал устал… И стал игриво кокетливым…», «Вот это поворот», — прокомментировали видео пользователи.
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К слову, в 2020-м артистка открыла свою линию ювелирных украшений, коллекцию обуви и даже создала авторскую свечу в виде обнаженной Кароль.