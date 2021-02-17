Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд на территорию страны еще трем музыкантам из коллектива «Хор Турецкого», включая его основателя народного артиста России Михаила Турецкого, передало 16 февраля РИА Новости

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Точный повод для введения ограничений не называется, однако министерство полагает, что артисты представляют угрозу для национальной безопасности страны.

Ранее Украина уже запрещала въезд на свою территорию участникам «Хора Турецкого». 11 февраля в черный список Минкульта страны были включены пять музыкантов коллектива.

Украинский Минкульт создал черный список российских деятелей культуры в 2015 году. В него вошли, например, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Правительство Украины также запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, а также сериалов, созданных после 2014-го.