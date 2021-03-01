Популярная украинская певица Тина Кароль уже месяц как стала веганкой. Об этом она рассказала в своем Instagram в воскресенье, 28 февраля

Отныне артистка не употребляет в пищу мясо и любые продукты животного происхождения, в том числе мёд, молоко и яйца.

«За месяц до поездки в Намибию я стала веганом. В один день я проснулась и почувствовала — всё! А когда мы приехали в Намибию, то поняла, что я одна из них: люди, как и звери, — равноправные дети природы. Я не могу больше есть мясо», — написала Кароль.

Звезда «Дизель Шоу» спародировала скандал Тины Кароль © Яна Глущенко/Инстаграм

«Появилась другая структура мышления. Во мне нет ощущения потери. Я не хочу больше мыслить о потере, как о невозвратной точке. После нее обязательно будет приобретение. Наши потери с точки зрения будущего — это возможности найти что-то лучшее и открыть глаза. Это реверс: потеряли — обрели», — написала она.

Ранее артистка сняла фильм о путешествии в Намибию, который опубликовала на платформе Patreon.