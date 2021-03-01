Актер, звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин в эфире шоу «Привет, Андрей!» Андрея Малахова признался, что съемки в юмористическом сериале сильно изменили его жизнь. Программа вышла на днях на канале «Россия 1»

По словам Добрынина, к сцене с самого детства его склонял брат-близнец Александр Науменко, который очень любил петь и в итоге стал оперным певцом и солистом Большого театра.

Однако Добрынин увлечение брата не разделил и пошел по актерской дорожке, что принесло ему большой успех. Правда, до «Сватов» он играл исключительно серьезные роли, а в рамках сериала должен был перевоплотиться в Митяя Буханкина, деревенского мужичка, вечно попадающего в нелепые ситуации.

«Митяй — это все мои соседи в Таганроге, все дядьки, тетки. Это единственная моя комедийная роль. До этого говорили, что не умею играть комедии. А после "Сватов" говорят: "Он — Митяй! Ну, какие серьезные роли?"» — оценил свой репертуар актер.

По утверждению Добрынина, его семья очень любит пересматривать «Сватов», особенно полюбился фильм его дочери, которая считает персонажа отца самым интересным и смешным в сериале.

«Я говорю дочке: "Нина, все, заканчивай", а она подсела. Я совершенно не рассчитывал на то, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: "Эй, Митяй"», — ранее комментировал артист.

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Николай Добрынин — актер театра и кино, сыграл в таких фильмах, как «На ножах», «Короли российского сыска», «Подарок судьбы», «Течет река Волга», и других. Всего в репертуаре артистка более 130 картин и десятки ролей в театре, большую часть из которых он сыграл на сцене эпатажного режиссера Романа Виктюка.