В 11 сезоне украинского шоу «Холостяк» примет участие девушка, представившаяся бывшей женой экс-главы Офиса президента страны Андрея Богдана. Информацию об этом обнародовала пресс-служба канала СТБ 26 февраля

В промо, которое уже появилось в интернете предполагаемая экс-супруга Богдана по имени Анна рассказала, что якобы бывший муж сделал ей предложение через три месяца после знакомства, а вот подробности расставания пока не раскрыла.

Девушка пришла на шоу побороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова Михаила Заливако, он является учредителем логистической компании.

«Я не представляю свою жизнь без бизнеса… А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности», — рассказал он о себе.

На встречу с холостяком экс-жена Богдана пришла в длинном платье с очень глубоким разрезом, еле скрывающим зону паха, что произвело на мужчину впечатление, и бывшую жену экс-главы офиса президента он оценил как «эффектную».

На проекте мужчина должен будет выбрать себе пару из 25 девушек. Кто составит конкуренцию Анне, станет известно уже в первом выпуске, который выйдет в эфир 5 марта.

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Андрей Богдан — украинский политический деятель, работавший с ныне действующим главой Украины Владимиром Зеленским с этапа его выдвижения на должность. Позже Богдан стал руководителем Администрации главы государства, а потом и Офиса президента Украины, куда его назначили в июне 2019 года.

В феврале 2020 Богдан был снят с должности, после чего публично критиковал политику Зеленского, в том числе в скандальном интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Доподлинно известно лишь об одном официальном браке Андрея Богдана, где родились четыре дочери, но семья распалась в 2019 году. Девушку Анну, пришедшую на шоу, СМИ называли тайной супругой политика, но сам он этот союз не комментировал.