Оперная певица и экс-депутат ГД РФ Мария Максакова, которая является вдовой бывшего парламентария Дениса Воронекова, застреленного в Киеве, лишилась доступа к своей последней квартире в Москве стоимостью в 200 миллионов рублей. Об этом 1 марта написала «Комсомольская правда»

«Духовно-нравственный инвалид»: Максакова устроила скандал на ток-шоу © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

При этом двое ее детей от предыдущих отношений с Владимиром Тюриным остались жить в Москве с отцом, который выступает против их общения с матерью.

Не так давно певица прилетала в Москву с целью отбить свою последнюю недвижимость, оставшуюся у нее в российской столице. Судебное разбирательство продолжается, на кону элитные столичные апартаменты, которые исполнительнице подарил отец.

В скором времени после убийства Вороненкова оперная дива оформила недвижимость на молодого мужчину из Нальчика. Как она могла оказаться в такой компании, артистка объяснила журналистам.

«По идиотизму своему. Как я еще могла там оказаться? От отчаяния, от горя, от того, что я была просто уже невменяемой. Вот в этом состоянии мною воспользовались очередные мошенники», — заявила Максакова.

Она рассказала, что суд встал на ее сторону, но пока квартиру арестовал как имущество, проходящее по делу, как возможное вложение незаконных денег. Свои действия Максакова объяснила страхом за жилье, ведь якобы друг бывшего мужа пугал ее арестом недвижимости.

«После убийства Дениса [Вороненкова] я, чтобы спасти имущество, заключила фиктивный брак с Далхатом Халаевым из Нальчика. Далхат переоформил ее (квартиру. — Ред.) на своих земляков, которые обещали ему деньги, но потом обманули его. И сейчас, чтобы вернуть эту квартиру и нашу квартиру с Денисом, я прохожу психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы доказать, что в момент заключения этих сделок я не отдавала себе отчета в своих действиях», — рассказала Максакова.

Брак с Халаевым уже признан судом недействительным, а вот судьба квартиры еще под вопросом.

Предыдущего своего супруга Тюрина певица обвинила в том, что не дает общаться с их общими детьми, и в том, что завладел ее офисом, который исполнительнице также подарил отец.

В интервью Максакова рассказала и о том, что Тюрин избивал ее, в том числе «ломал ребра», и призвала его отдать офис, иначе устроит вокруг его имени еще большую шумиху.

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Мария Максакова вышла замуж за депутата ГД РФ Дениса Вороненкова в 2015 году, а год спустя супруги уехали в Киев, так как Вороненков опасался преследования в России. В феврале 2017-го Следственный комитет РФ заочно арестовал его по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

В марте того же года Вороненкова застрелили в центре Киева.

В 2018 году оперная дива снова вышла замуж, на этот раз за уроженца Нальчика Далхата Халаева младше себя на 9 лет, которого позже обвинила в махинациях со своей недвижимостью.

Убийца Вороненкова до сих пор не найден.