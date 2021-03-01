У вдовы убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой, забрали квартиру, расположенную на Краснопресненской набережной в Москве, как вещдок по делу братьев Мальсаговых. Об этом 1 марта сообщил Telegram-канал Mash

Теперь долги: Максакова борется за 7-комнатную квартиру в Москве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Далхат Халаев, продал элитные апартаменты за полцены братьям Зурабу и Махмуду Мальсаговым, которые, как пишет Mash, состояли в ОПГ.

«В 2018 году группа лиц, а именно братья Мальсаговы — Зураб и Махмуд — и примкнувший к ним Миржуев Мурат мошенническим путем временно присвоили себе мою собственность», — рассказала Максакова.

Денег от проданной недвижимости она так и не увидела. По ее словам, поспособствовал этому ее первый муж Владимир Тюрин.

В итоге Максакова пошла в суд и выиграла дело. После этого Мальсаговых обвинили в мошенничестве, но квартира по-прежнему изъята.