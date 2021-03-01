По утверждению самой Максаковой, эту квартиру, стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей, ей подарил отец. При этом ее нынешний муж, юрист Далхат Халаев, продал элитные апартаменты за полцены братьям Зурабу и Махмуду Мальсаговым, которые, как пишет Mash, состояли в ОПГ.
«В 2018 году группа лиц, а именно братья Мальсаговы — Зураб и Махмуд — и примкнувший к ним Миржуев Мурат мошенническим путем временно присвоили себе мою собственность», — рассказала Максакова.
Денег от проданной недвижимости она так и не увидела. По ее словам, поспособствовал этому ее первый муж Владимир Тюрин.
В итоге Максакова пошла в суд и выиграла дело. После этого Мальсаговых обвинили в мошенничестве, но квартира по-прежнему изъята.