Глава партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия Тимошенко умело использует смену имиджа, однако Сатурн в соединении с Венерой в Козероге в ее гороскопе свидетельствует о том, что ей трудно уйти от привычного агрессивного стиля в политике. Об этом пишет автор издания Украина.ру Елена Мурзина

Отмечается, что в гороскопе Юлии Тимошенко Солнце находится в квадрате с Плутоном, а такой человек способен на бесконечную борьбу.

Соответственно, продолжает автор, Тимошенко всегда будет участвовать в некой борьбе и трансформации, «даже если это что-то трансформироваться не хочет — Кабмин, государство, народ». Снежная королева с конским хвостом: Тимошенко заявилась в Раду в новом образе © ba.org.ua

Также этот аспект гороскопа часто говорит о борьбе с криминалом или о связях с криминалом, отметила Мурзина. Она напомнила, что Тимошенко за ее долгую политическую карьеру обвиняли и в контрабанде, и в отмывании денег, и в убийствах.

Астролог напомнила ряд агрессивных высказываний Тимошенко: «Я не могу пока дотянуться до их горла», «Они мне откашляют всё» (о борьбе с олигархами), «Донбасс надо обнести колючей проволокой».

Мурзина обращает внимание и на другие факторы гороскопа лидера «Батькивщины».

«Сатурн в соединении с Венерой в Козероге делает из Юлии Владимировны "женщину-кавалериста". Ей хорошо бы жить в казарме и командовать воинским подразделением. Поэтому при всей красоте она производит впечатление Железного дровосека», — считает Мурзина.

По ее мнению, звезды указывают на то, что Тимошенко не помогут ни новые образы, ни процедуры омоложения.

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