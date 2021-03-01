Отмечается, что в гороскопе Юлии Тимошенко Солнце находится в квадрате с Плутоном, а такой человек способен на бесконечную борьбу.
Соответственно, продолжает автор, Тимошенко всегда будет участвовать в некой борьбе и трансформации, «даже если это что-то трансформироваться не хочет — Кабмин, государство, народ».
Также этот аспект гороскопа часто говорит о борьбе с криминалом или о связях с криминалом, отметила Мурзина. Она напомнила, что Тимошенко за ее долгую политическую карьеру обвиняли и в контрабанде, и в отмывании денег, и в убийствах.
Астролог напомнила ряд агрессивных высказываний Тимошенко: «Я не могу пока дотянуться до их горла», «Они мне откашляют всё» (о борьбе с олигархами), «Донбасс надо обнести колючей проволокой».
Мурзина обращает внимание и на другие факторы гороскопа лидера «Батькивщины».
«Сатурн в соединении с Венерой в Козероге делает из Юлии Владимировны "женщину-кавалериста". Ей хорошо бы жить в казарме и командовать воинским подразделением. Поэтому при всей красоте она производит впечатление Железного дровосека», — считает Мурзина.
По ее мнению, звезды указывают на то, что Тимошенко не помогут ни новые образы, ни процедуры омоложения.
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