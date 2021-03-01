Несколько дней назад знаменитая украинская телеведущая и еще более знаменитая жена лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, "кума Путина" Оксана Марченко выступила с гневным заявлением. В котором, по сути, объявила войну президенту Зеленскому. Назвала его санкции против ее семьи "глупым и неконституционным" решением

Оксану — в президенты!

Многие восприняли это заявление с улыбкой. Многие — с воодушевлением.

"Оксану в президенты!" — уже есть даже такие лозунги.

Неправы, скорее всего, и те и другие.

С одной стороны, это действительно серьезный поступок очень терпеливого, спокойного человека. И даже несколько медлительного (это свойство Тельцов). Семья Медведчуков терпит уже 7 лет оскорбления, издевательства, публичное обсуждение. Не только сам Виктор Медведчук, но и его жена.

Оксана Михайловна лично прошла через травлю на телевидении, со стороны начальства и коллег. Сначала ее вынудили уйти с телеканала, где она долгие годы вела передачи "Украина мае талант" и "Х-фактор".

А потом коллеги написали открытое письмо, чтобы ей запретили танцевать! Участвовать в передаче "Танцы со звёздами". Непонятно, что такого непатриотичного усмотрели они в танцах Оксаны.

Национал-радикалы пришли протестовать. Телевизионное начальство (тот самый Александр Ткаченко — "слушаю, Игорь Валерьевич" — сегодня — депутат, глава Комитета по гуманитарной политике Верховной Рады Украины) долго отбивались от атак. Но Оксане пришлось уйти с проекта.

Опасность переоценки своих сил есть. Солнце, Марс и Меркурий в оппозиции к Юпитеру. Есть даже некоторая бесшабашность. Отсутствие пиетета перед властью. Оксана Марченко реагировала так же, как любой человек. Ей было трудно, она высказывала и боль, и обиду. Тем не менее реакция была очень взвешенная, спокойная. Даже, можно сказать, слишком спокойная.

Что же произошло на этот раз? Надо анализировать с политической точки зрения.

А с точки зрения астрологии — транзитный Уран именно сейчас аспектирует Солнце Оксаны. По солнечному знаку она — Телец.

Уран заставил реагировать. Но видимо, и терпение лопнуло. Неожиданная, казалось бы, неадекватная реакция. Так бывает с очень спокойными, выдержанными людьми.

Двойной "оппозиционер"

Для того чтобы понять, может ли человек принимать или хотя бы понимать другую точку зрения, надо посмотреть на наличие оппозиций планет в его гороскопе (аспект 180 градусов).

У Оксаны Марченко таких оппозиций две, они входят в две лёгкие, творческие конфигурации. И связаны друг с другом.

То есть она может не только понять точку зрения оппонента, но и принять его логику и сделать своей.

Это очень "договороспособный" человек.



Уже только одно это сделает Оксану Марченко уникальным явлением в политическом поле Украины. Где никто не слушает никого, а многие в принципе не против публичных казней. Как всего лишь триста лет назад поступали гетманы Малороссии со своими кумовьями, друзьями и политическими оппонентами.

Планида процветания

Солнце в соединении с Венерой в Тельце. Исключительная женственность, красота. Но что ещё даёт Телец? Такое же исключительное упрямство. Не спеша, упорно, годами этот человек будет добиваться своего.

Солнце и Венера квадрат на Юпитер. "Типичный" аспект богатого человека, который стремится к благосостоянию или к славе и делает это одной из целей своей жизни.

Это не "баловень судьбы", как было бы в случае трина, аспекта лёгкой жизни. При трине Солнца и Юпитера человек может выиграть в лотерею. Но часто даже не может купить лотерейный билет. Зачем? И так все хорошо.

Люди с трином Солнца и Юпитера получают богатство или известность по наследству или каким-то другим образом, не требующим напряжения.

Люди с квадратом ставят это целью и упорно идут к этой цели. Успешно или нет — это уже зависит от других обстоятельств.

Солнце в квадрате к Юпитеру мы увидим в гороскопе олигарха Романа Абрамовича. Или бывшего президента Украины Петра Порошенко. Людей, которые известны своим упорством (и своим богатством). Но происходят из довольно простых семей.

А вот в гороскопах Джо Байдена и Дональда Трампа Солнце в трине к Юпитеру. Притом что они во многом сделали себя сами, эти парни родились в совершенно других стартовых условиях. Отец Трампа — миллионер. Отец Байдена — разорившийся нефтепромышленник. Что позволяло Джо называть себя "я парень из низов". В то время как ещё его прадедушка был сенатором штата, а папа гонял на яхтах и дорогих автомобилях. Да и сам Джо стал миллионером чуть ли не в подростковом возрасте (торговля недвижимостью).

Но вернёмся к Оксане Марченко. Аспект Солнце квадрат Юпитер говорит о том, что человек добьется славы или денег, но "со временем". И ничто с неба просто так падать не будет.

"Люди квадрата" — это труженики зодиака.

Это действительно так. Оксана Михайловна родилась в самой обычной семье с очень скромным достатком.

Но если "люди квадрата" ставят перед собой цель — очень сложно представить, что они до нее не дойдут. Именно квадрат помогает человеку выстоять в самой сложной ситуации.

"Прессинг, троллинг, буллинг и хейт"

Так охарактеризовала Оксана Марченко ту ситуацию, в которой уже долгие годы живет на Украине ее семья.

Хотя основной "компромат" против Оксаны Марченко — "видверти сукни" (откровенные платья), "кума Путина" и "жена олигарха".

Кстати, Солнце в гороскопе женщины расскажет о том, каким будет её супруг. Квадрат Солнца с Юпитером может описывать не столько Оксану, сколько ее знаменитого мужа, Виктора Медведчука.

Оба они — "селфмейдмены". Оба своими собственными усилиями добились и успеха, и огромной известности.

Но есть в гороскопе Оксаны другой квадрат.

Луна квадрат Нептун. Через боль

Этот аспект не дает, а отнимает силы, в отличие от большинства других квадратов, побуждающих человека действовать.

Две планеты при таком взаимодействии могут давать состояние неуверенности, нерешительности. Вдруг, внезапно — чувство покинутости.

Трудно представить, что вечно сияющая, очаровательная Оксана Марченко может испытывать приступы неуверенности в себе. Однако это так. Этот аспект истощает нервную систему.

Но может быть источником силы. Правда, через боль. Как и танцевала Оксана на проекте "со звёздами" — на обезболивающих. Преодолевая травму.

Чувство неуверенности трансформируется в исключительный перфекционизм.

И это ещё одно "оружие". Когда другие расслабились и перестали бороться (с возрастом, с состоянием тела и души), вечно молодая и подтянутая Оксана Михайловна даёт пример энергии и позитива. Через боль и преодоление себя.

Аспект Луна — Нептун дает приступы "нелюбви к себе". Отсюда, наверное, постоянные эксперименты с внешностью. Но результат стоит того!

В 47 лет выглядеть на 27 — за этим стоит огромный труд и огромное ограничение себя во многих "радостях жизни".

Хотя аскетом Оксану Михайловну, разумеется, называть нельзя. Человек с Солнцем и Венерой в Тельце любит простые, добрые жизненные удовольствия. Больше всего — семейные ужины, близкую компанию. Хорошую еду без всяких выдумок. Хорошую кровать, белье. Любые тактильные "радости" — массаж, бассейн.

Но гармоничный трин светил и ясный ум делают очень сдержанным политиком. С необычайным чувством возможного и допустимого. Никакого "балансирования на грани", никаких "странностей". Любит жить сам и делится этой возможностью с другими.

Рыбы — знак Луны

Солнце в секстиле с Луной, а Луна в Рыбах. Доброта, мягкость, воспринимает чужую боль как свою. Рыбы — знак людей, которые настолько чувствительны, что помогают без раздумий любому попавшему в беду.

Этот секстиль говорит ещё об одном. Это последняя четверть Луны. Люди "последней четверти" больше живут в своем внутреннем мире.

И чем ближе вторая половина жизни, тем больше они задумываются о том, чтобы удалиться от мира. Жить где-нибудь на природе, в уединении. Могут возникать мысли "уйти в монастырь".

Глядя на веселую, сияющую Оксану Марченко, трудно предположить, что ее такие мысли посещают. Но все-таки люди "последней четверти" яснее других видят тщету этой жизни, иллюзорность этой реальности.

Чем дальше, тем больше им хочется вернуться к чистой мирной жизни в служении Богу.

Это мало соответствует жизни на политической корриде.

И это будет основным препятствием для Оксаны Михайловны Марченко. Если она действительно захочет "идти в президенты", как о том сейчас на Украине не говорит только ленивый.

Премьерка и президентка

В политической жизни Украины уже была "премьерка". Которая очень хотела, но не стала "президенткой". Юлия Владимировна Тимошенко, конечно.

Вот уж кто не имеет внутренних сомнений.

По положению Луны относительно Солнца — это вторая четверть. Люди "второй четверти" хотят больше, чем могут.

И это, в принципе, все, что нужно знать о Юлии Владимировне. Жгучее желание должности, карьеры, продвижения — именно это слишком жгучее желание, поспешность, неразборчивость в средствах помешали ей в итоге занять самый важный пост в стране.

Безусловно, была масса других факторов. И внешних, и внутренних. Но сразу после первого Майдана у нее была такая популярность в обществе, что не только ей, но и всем окружающим казалось — вот-вот, ещё чуть-чуть…

Именно это и можно сказать про людей "второй четверти". Вот-вот, совсем немного осталось — но это не происходит никогда. Хотя у Юлии Тимошенко трин, прекрасное положение Солнца и Луны.

Очень важны другие факторы гороскопа.

Сатурн в соединении с Венерой в Козероге делает из Юлии Владимировны "женщину — кавалериста". Ей хорошо бы жить в казарме и командовать воинским подразделением.

Поэтому при всей красоте она производит впечатление "железного дровосека".

"У меня нервы из канатов", — говорила она сама о себе.

"Дотянуться до их горла"

Солнце в квадрате с Плутоном. Человек способен на бесконечную борьбу. И около нее всегда будет борьба, схватка, что-то будет трансформироваться. Даже если это что-то трансформироваться не хочет — Кабмин, государство, народ.

Кроме того, это часто говорит о борьбе с криминалом или о связях с криминалом. В чем только не обвиняли Юлию Тимошенко за ее долгую политическую карьеру — и в контрабанде, и в отмывании денег, и в убийствах (Прокуратура Украины в 2015 году). Сама она говорит, конечно, что борется с олигархами и теневыми доходами.

"Я не могу пока дотянуться до их горла…", "Они мне откашляют всё…", "Я им не прощу ни копейки", — это такими словами Юлия Владимировна описывала, как она будет бороться за благо народа.

Также она знаменита своим высказыванием про то, что "Донбасс надо обнести колючей проволокой".

"Когда она говорит, ее рот походит на жерло вулкана! Это не женщина, а Везувий!" — сказал про Юлию Владимировну президент Леонид Кучма в интервью газете "Коррьере Делла Сера".

Ющенко прямо называл премьерство Тимошенко своей "самой главной ошибкой" как президента и говорил о ней как о "катастрофе".

"Железному дровосеку" со злыми глазами и плотно сжатым ртом не помогут ни новые образы, ни процедуры омоложения. Холодная женщина — это конкретное прочтение аспекта Сатурна (холод, лёд, стена) и Венеры (женщина, любовь). Ещё и в Козероге, то есть Венера не только в аспекте с Сатурном, но и под его управлением.

Впрочем, объективные факторы тоже говорят о том, что поддержки как у политика у Юлии Владимировны не хватает для должности президента или премьера.

Елена Лукаш

В последние годы чрезвычайная популярность "свалилась" на Елену Лукаш. Большая, чем в бытность ее членом правительства.

Бывший министр юстиции (при Януковиче). Чрезвычайно харизматичная женщина с жёстким, мужским складом ума.

Ещё бы! Меркурий, Марс и Солнце в соединении в Скорпионе.

Это просто несгибаемый воин. Острый, как бритва, ум. Ядовитый язык. "Всем сестрам по серьгам", — это про выступления Лукаш, где все разложено по полочкам и откомментировано по нормам закона.

Воспользуемся нашей классификацией по солнечно-лунному циклу. Человек "третьей четверти". При этом Луна в трине к Солнцу. Это прекрасный аспект и прекрасное положение светил.

Люди "третьей четверти" отлично знают свои ограничения и возможности.

Кроме того, это тоже очень красивая женщина.

Что может быть не очень удачно для политика — Луна в Раке. Это домашняя женщина, не настроенная на борьбу. Мягкая, любящая семью, хорошо готовит (будет удивительно, если это не так).

Да, жесткое Солнце (соединение Марс) предполагает отвагу и мужество. Решительность, четкость выполнения приказов. Недаром, кстати, ее муж — военный. Марс — это символ военной службы. А то, что он генерал-майор и бывший Глава службы внешней разведки Украины, так тут постарался аспект с Юпитером. Дает связи, контакты в высших кругах власти. "Социальный клей".

Елена Лукаш — отличный министр. Но для того, чтобы стать президентом, ей не хватает амбиций, завышенного самомнения. А в случае желания "войти в большую политику" амбиции должны быть.

У Юлии Владимировны амбиций больше, чем нужно. У Елены Лукаш и Оксаны Марченко — меньше.

Ирина Фарион

Вспомним ещё одну женщину в украинской политике, про которую сейчас почти ничего не слышно. Но несколько лет тому назад и о ней говорили как о будущей "президентке".

Юпитер, Меркурий и Солнце в соединении в Тельце.

Это человек исключительного тщеславия.

У всех женщин (Марченко, Тимошенко, Лукаш) Юпитер (планета власти, славы, большого богатства) участвует активно в различных конфигурациях гороскопа.

И всем эта планета даёт либо связи, либо знакомства, либо влиятельных мужей. Начальников — покровителей.

Но только у Ирины Фарион Юпитер в соединении с Солнцем. Радоваться надо!

Не все так просто. Юпитер доводит все до гротеска, даёт слишком много, в избытке.

У Ирины Фарион тщеславие и самомнение (а это тоже — Юпитер) раздуты неимоверно. Права только она, а остальных остается только пожалеть.

Луна в Стрельце тоже увеличивает самомнение. Тем более в квадрате к Урану и Платону. Неуместная нервная раздражительность, желание подавлять окружающих.

Странностей у Ирины Дмитриевны более чем достаточно. Глупое самомнение, которое человек не стесняется демонстрировать. Высказывания ее — это просто сумасшедший дом.

По ее мнению, украинцы, которые считают родным языком русский, — это "дегенераты", которых надо привлекать к уголовной ответственности.

По поводу ее членства в КПСС Фарион со смехом заявила, что "орлицы не отчитываются перед гиенами".

Вот что творит Луна квадрат Уран и Плутон. И Солнце плюс Юпитер. Человек мыслит в логике "я прав, а вы все… идите подальше".

Хорошо, что партия "Свобода", членом которой является Фарион, не прошла 5-процентный барьер в Раду. И вряд ли в ближайшие годы это получится.

Сатурн оппозиция Уран делает человека нетерпимым и, соответственно, непопулярным. Несмотря на восхищение части общества бескомпромиссной "орлицей", всенародной поддержки человеку с таким пренебрежительным отношением к "гиенам", то есть ко всем остальным, кроме себя, не добиться.

После гибели журналиста Бузины Фарион заявляла: "Убит дегенерат. Такие идут в канализацию истории. Мрак ему и забвение".

Но она и журналисту Дмитрию Гордону желала "умереть в страшных муках", после чего Дмитрий писал заявления в СБУ и МВД.

Да что Гордон! Зеленский, по мнению Фарион, "быдляк" (не совсем понятно, что это значит, ждём объяснений от Ирины Дмитриевны, доктора филологических наук).

Репутация "сумасшедшей ведьмы" прочно вычеркнула Ирину Фарион из политической жизни. И скорее всего, навсегда.

Президент Оксана

Так всё-таки, возможно ли это? В принципе, почему нет.

Но очень многое должно произойти, чтобы проект "Оксана — президент" начал существовать.

С точки зрения астрологии это было бы очень интересно, учитывая, что Юпитер в гороскопе Оксаны Марченко совпадает с Луной в сегодняшнем гороскопе Украины.

Это значит огромное благо для народа Украины.

Интересно, что у Зеленского такая же комбинация, но наоборот, его Луна в соединении с Юпитером в гороскопе Украины.

То есть можно прочитать как то, что это Украина принесет ему и его семье огромное благо. А не он — стране.

В этом году у Зеленского наступило так называемое "прогрессивное новолуние". Это означает новый жизненный старт. Но для руководителя — момент слабости. Даже, можно сказать, уязвимости.

Сейчас время, когда пора начинать новую карьеру. Или временно уйти на отдых. Но не думать о втором президентском сроке.

Третий Майдан

Огромные перемены ждут Украину в следующем году. Начиная с января 2022 года — Сатурн в квадрате к Плутону в карте страны. Марс в первом доме. Потом Уран в оппозиции к Плутону.

Ситуация похожа на новый Майдан. Конечно, он может и не произойти. Но тем, кто будет находиться у власти в начале 2022 года и весь следующий год, будет очень непросто.

Должна произойти трансформация, перемена власти. Будем надеяться, конституционным путем.

Кстати, это может быть принятие новой Конституции. Или другая трансформация государства.

Пояса затянуть

К 2022 году надо подготовиться народу Украины. Сатурн подходит к Луне, которая символизирует народ. Это период тяжелых испытаний, лишений, бедности. В который уже раз придется "затянуть пояса".

В карте человека такой период (Сатурн в широком соединении с Луной) занимает около 7 лет и означает время очень сложных перемен. Обычно это далеко не процветание. Но может быть перемена работы, профессии.

Солнце плюс Уран. Перемена работы

Этот транзитный аспект в гороскопе Оксаны Марченко говорит о том, что большие изменения могут быть не только у нее, но и у ее мужа. И тоже "перемена работы". Другая партия? Перемены в политическом статусе?

Есть еще один момент. Этот транзит пройдет, и все политические инициативы Оксаны Марченко тоже пройдут. Так может быть.

Но может быть и так, что она "поменяет работу". Пойдет в политику. Перспективы, безусловно, большие.

Но все-таки. Женщина с Луной в Рыбах, с Солнцем и Венерой в Тельце — это мирная, домашняя женщина.

Желание славы, достижений у нее, безусловно, есть. Но дело в том, что все достижения она уже получила. Популярность. Прекрасная семья.

Захочет ли она прийти в жесткий, холодный мир политики? Для Украины это был бы отличный вариант.