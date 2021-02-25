Украинская актриса, звезда «Сватов» Анна Кошмал рассказала поклонникам, как попала в сделавший ее знаменитой сериал. Вопрос об этом задал в сториз Instagram артистки 24 февраля один из ее поклонников, а она ответила

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«Я была танцовщицей в продюсерском центре. Кастинг-директор пришла к нам в поисках подходящего типажа на роль внучки "Сватов". Нам записали "визитки" и отобрали девчонок на кастинг. Дальше было несколько отборочных туров. Так я получила свою первую роль и нашла себя в профессии», — рассказала Кошмал.

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Позже Кошмал снялась в «Папике» и «Слуге народа», но популярной ее сделал именно сериал «Сваты», за роль в котором артистка была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф».