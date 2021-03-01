Возведение особняка площадью около трех тысяч квадратных метров знаменитости начали в 2011 году. Тогда, по данным СМИ, здание обошлось Пугачевой и Галкину примерно в 700 миллионов рублей.
Сейчас стоимость строения оценивается уже в 10 миллионов долларов, то есть на данный момент в 740 миллионов рублей.
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Поинтересовались журналисты и стоимостью жилья внука Пугачевой Никиты Преснякова. Просторные апартаменты на улице Минской в Москве ему подарила звездная бабушка. Цены на квартиры в этом районе варьируются от 50 до 130 миллионов рублей.
Между тем, особняк поп-короля и бывшего супруга примадонны Филиппа Киркорова оказался дороже. Его поместье в Мякининской пойме Московской области оценивается в 12 миллионов долларов, или почти 900 миллионов рублей.