Стала известна примерная стоимость семейного замка певицы Аллы Пугачевой и ведущего Максима Галкина, построенного в деревне Грязи Московской области. Цифру на днях опубликовала teleprogramma.pro

«Зачем из старухи делать молодуху?»: Королева тащит мать под нож пластического хирурга © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Сейчас стоимость строения оценивается уже в 10 миллионов долларов, то есть на данный момент в 740 миллионов рублей.

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Поинтересовались журналисты и стоимостью жилья внука Пугачевой Никиты Преснякова. Просторные апартаменты на улице Минской в Москве ему подарила звездная бабушка. Цены на квартиры в этом районе варьируются от 50 до 130 миллионов рублей.

Между тем, особняк поп-короля и бывшего супруга примадонны Филиппа Киркорова оказался дороже. Его поместье в Мякининской пойме Московской области оценивается в 12 миллионов долларов, или почти 900 миллионов рублей.