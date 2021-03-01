Певица Кристина Орбакайте, внесенная на Украине в черный список, сообщила поклонникам, что возвращается к репетициям своего шоу в России. Об этом артистка на днях написала в Instagram

Кароль или Балабанов? Пугачева с новым имиджем поссорила фанатов © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Ну вот наконец-то у нас репетиции полным составом: и балет, и музыканты, и я! Ура!» — рассказала Орбакайте.

Одной из первых на видео отреагировала мать артистки, певица Алла Пугачева, поставив под записью три смайлика-сердечка, отреагировал на известие и бывший «отчим» Орбакайте, певец Филипп Киркоров, написав под постом: «С приездом!»

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Орбакайте проживает в США с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и их общей дочерью Клавдией. Это первый официальный, но фактически третий брак исполнительницы. От предыдущих отношений у нее два сына.

Данные российской певицы Кристины Орбакайте внесены в базу «Миротворец», информацией откуда пользуются украинские радикалы, которые уже убивали в том числе и медийных персон.

В 2016 году исполнительнице запретили также въезд на Украину. Причиной в обоих случаях стало выступление артистки на территории Крыма без разрешения на то украинских властей.