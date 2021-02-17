В ролике исполнительница сидит за столом рядом с тремя горящими свечами, которые она тушит пальцами, считая «раз-два-три». Когда все огни погасли, девочка за кадром говорит: «Свечи потушены».
Отдельные подписчики певицы отметили, что в детстве родители показывали им этот «фокус», другие же пользователи обратили внимание на то, что находилось за спиной Орбакайте. На видео попал муж певицы, бизнесмен Михаил Земцов и домработница семейства.
«На заднем плане сидит папа Миша в телефоне залип… и домработница по кухне шуршит… красота, когда ничего не надо делать», «Мужики, как всегда, в сторонке в телефоне», «Мне кажется, мужчины все такие», — отметили фолловеры Орбакайте.
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Данные российской певицы Кристины Орбакайте внесены в базу «Миротворец», информацией откуда пользуются украинские радикалы, которые уже убивали в том числе и медийных персон.
В 2016 году исполнительнице запретили также въезд на Украину. Причиной в обоих случаях стало выступление артистки на территории Крыма без разрешения на то украинских властей.