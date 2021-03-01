Президент Белоруссии Александр Лукашенко ушел от выполнения своих обязательств и пытается сейчас тянуть время. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Блиц-опрос: Болкунец об итогах встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но главный вопрос, который всех беспокоит, — это ситуация в Белоруссии и транзит власти. Учитывая, что Лукашенко попытается затянуть время, это представляет определённую угрозу и для российской стабильности, потому что потеря Белоруссии для России обернется катастрофической внутренней проблемой не только на внешних рубежах, но и на внутриполитическом российском векторе», — указал Болкунец.

Плюс это скажется на потенциале Евразийского союза, потому что Лукашенко сейчас является неустойчивой фигурой, которая не имеет никакой поддержки в обществе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.