Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру рассказал, зачем Запад распространяет информацию о так называемой российской угрозе

«Вот поэтому они и придумали весь этот нарратив, что русские хакеры вмешались в американские выборы или залезли в архивы Бундестага, и что Россия вмешивается в европейские выборы. И все это муссируется до бесконечности, пока это не становится «правдой».Когда вы тысячу раз это повторили, то это стало нарративом Запада. Аргументы в пользу тезиса о российской угрозе выдуманные, но они служат Байдену, чтобы показать на Россию и сказать, что она плохая и вмешивается в наши дела. А то, что сами американцы вмешиваются в выборы и занимаются прослушкой, в том числе и Ангелы Меркель и других союзников, забыто, хотя это факт»,- объяснил Рар.

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