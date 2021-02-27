Европейцы не знают, что происходит на Украине, а целенаправленная политика Зеленского состоит в том, что он хочет развернуться от европейцев к американцам. Ему плевать на европейцев. Он понимает, что от них поддержку не получит. Сейчас он делает то, за что, как ему кажется, его Америка погладит по головке, считает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, насколько серьезно надо относиться к заявлению Джо Байдена на конференции по безопасности в Мюнхене, что Россия угрожает трансатлантическому союзу Америки и ЕС?

— Знаете, всё, что говорит вождь Западного мира, надо воспринимать серьезно. Я думал, что нужно будет ожидать худшего. Предполагал, что на Мюнхенской конференции Байден пройдется по «Северному потоку-2», упомянет Навального, да и вообще начнет кидать камни в Россию.

Но все-таки он сказал, что в первую очередь надо сдерживать Китай, потому что Китай становится второй супердержавой в мире, а Россия просто мешает. Россия не противник, просто серьезный соперник, которого тоже надо сдерживать.

Но Россия не угрожает Западу. Вот этот вопрос в Германии — угрожают ли русские или нет — всегда обсуждается, когда начинается конфликт по Навальному, со Скрипалями и так далее.

Многие немцы пишут письма в редакции газет: против России ведется крестовый поход, а где нам, немцам, русские-то угрожают? Вопрос с Крымом? Но это далеко от Германии. При этом это единственный случай, когда было можно говорить о каком-то противостоянии. Где Россия нам угрожает?

Западные лидеры из-за подобных вопросов в трудном положении, потому что они должны объяснить свою антироссийскую риторику и введение санкций против России. Вот поэтому они и придумали весь этот нарратив, что русские хакеры вмешались в американские выборы или залезли в архивы Бундестага, и что Россия вмешивается в европейские выборы. И все это муссируется до бесконечности, пока это не становится «правдой».

Когда вы тысячу раз это повторили, то это стало нарративом Запада. Аргументы в пользу тезиса о российской угрозе выдуманные, но они служат Байдену, чтобы показать на Россию и сказать, что она плохая и вмешивается в наши дела.

А то, что сами американцы вмешиваются в выборы и занимаются прослушкой, в том числе и Ангелы Меркель и других союзников, забыто, хотя это факт.

- Почему именно Украина названа Байденом «жизненно важным вопросом для Европы и США»? Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

— Это не должно удивлять. Если вы читаете открытые или закрытые доклады американских «мозговых центров», то они там открыто говорят, что Западу надо разрушить российскую экономику, но ни в коем случае не надо ввязываться в войну, потому что там не понятно, кто выиграет.

- Вы, не сомневаюсь, в курсе тех радикальных изменений во внутренней политике Украины, которые идут с подачи Зеленского. Порошенко не позволял себе делать то, что позволяет себе Зеленский: закрытие оппозиционных телеканалов, против Шария, оппозиционного политика, вот-вот возбудят уголовное дело по обвинению в госизмене, снова стали угрожать журналистам. Но мы ж с вами прекрасно понимаем, что сам Зеленский не решился бы на такое, если бы ему делать это настойчиво не посоветовали американцы. Есть такое или нет? Можно ли это связывать с приходом Байдена в Белый дом?

— Хороший вопрос. Но однозначного ответа нет. Лично я не думаю, что Байден или кто-то из высшего руководства дает Зеленскому такие указания. Для американцев Украина не столь важна, она для них до лампочки. Ее будут использовать как форпост против России.

Но американцам сейчас важно примириться с европейцами. Это важнее. Это первое.

Второе. Может, это госпожа Нуланд, которая вернулась во власть… Помните, когда в 2008 году был конфликт в Грузии, то Буш-младший не знал, что происходит, когда ему по этому поводу говорил Путин. Это все уже известно документально.

В команде Байдена, в глубинном государстве, в разведке очень сильные игроки, которые вполне способны пойти на свою игру и дать указание, как действовать Украине — в данном случае дразнить Россию.

Но я все-таки думаю, что это по инициативе антироссийски настроенных украинских политических элит. Это люди типа Авакова. Они абсолютно уверены в том, что Запад их будет поощрять, будет давать деньги и баловать вниманием, если они будут кусать Россию.

Вот они полагают, что в отличие от Трампа Байдену Украина важна, и он вот-вот даст команду «фас».

ЕС на все то, что творится на Украине, молчит. Это позорное явление. Надо остановить Украину, которая все-таки подписала договор о евроассоциации. Поэтому надо остановить все эти безобразия, но, увы, никто этого не делает.

Это свидетельствует о том, что европейцы на самом деле не знают, что там происходит, и что это целенаправленная политика Зеленского, который хочет развернуться к американцам, и ему плевать на Германию и Францию. Он просто понимает, что от них поддержку не получит.

Сейчас он делает то, за что, как ему кажется, его Америка погладит по головке.