- Александр, насколько серьезно надо относиться к заявлению Джо Байдена на конференции по безопасности в Мюнхене, что Россия угрожает трансатлантическому союзу Америки и ЕС?
— Знаете, всё, что говорит вождь Западного мира, надо воспринимать серьезно. Я думал, что нужно будет ожидать худшего. Предполагал, что на Мюнхенской конференции Байден пройдется по «Северному потоку-2», упомянет Навального, да и вообще начнет кидать камни в Россию.
Но все-таки он сказал, что в первую очередь надо сдерживать Китай, потому что Китай становится второй супердержавой в мире, а Россия просто мешает. Россия не противник, просто серьезный соперник, которого тоже надо сдерживать.
Но Россия не угрожает Западу. Вот этот вопрос в Германии — угрожают ли русские или нет — всегда обсуждается, когда начинается конфликт по Навальному, со Скрипалями и так далее.
Многие немцы пишут письма в редакции газет: против России ведется крестовый поход, а где нам, немцам, русские-то угрожают? Вопрос с Крымом? Но это далеко от Германии. При этом это единственный случай, когда было можно говорить о каком-то противостоянии. Где Россия нам угрожает?
Западные лидеры из-за подобных вопросов в трудном положении, потому что они должны объяснить свою антироссийскую риторику и введение санкций против России. Вот поэтому они и придумали весь этот нарратив, что русские хакеры вмешались в американские выборы или залезли в архивы Бундестага, и что Россия вмешивается в европейские выборы. И все это муссируется до бесконечности, пока это не становится «правдой».
Когда вы тысячу раз это повторили, то это стало нарративом Запада. Аргументы в пользу тезиса о российской угрозе выдуманные, но они служат Байдену, чтобы показать на Россию и сказать, что она плохая и вмешивается в наши дела.
А то, что сами американцы вмешиваются в выборы и занимаются прослушкой, в том числе и Ангелы Меркель и других союзников, забыто, хотя это факт.
- Почему именно Украина названа Байденом «жизненно важным вопросом для Европы и США»?
— Это не должно удивлять. Если вы читаете открытые или закрытые доклады американских «мозговых центров», то они там открыто говорят, что Западу надо разрушить российскую экономику, но ни в коем случае не надо ввязываться в войну, потому что там не понятно, кто выиграет.
- Вы, не сомневаюсь, в курсе тех радикальных изменений во внутренней политике Украины, которые идут с подачи Зеленского. Порошенко не позволял себе делать то, что позволяет себе Зеленский: закрытие оппозиционных телеканалов, против Шария, оппозиционного политика, вот-вот возбудят уголовное дело по обвинению в госизмене, снова стали угрожать журналистам. Но мы ж с вами прекрасно понимаем, что сам Зеленский не решился бы на такое, если бы ему делать это настойчиво не посоветовали американцы. Есть такое или нет? Можно ли это связывать с приходом Байдена в Белый дом?
— Хороший вопрос. Но однозначного ответа нет. Лично я не думаю, что Байден или кто-то из высшего руководства дает Зеленскому такие указания. Для американцев Украина не столь важна, она для них до лампочки. Ее будут использовать как форпост против России.
Но американцам сейчас важно примириться с европейцами. Это важнее. Это первое.
Второе. Может, это госпожа Нуланд, которая вернулась во власть… Помните, когда в 2008 году был конфликт в Грузии, то Буш-младший не знал, что происходит, когда ему по этому поводу говорил Путин. Это все уже известно документально.
В команде Байдена, в глубинном государстве, в разведке очень сильные игроки, которые вполне способны пойти на свою игру и дать указание, как действовать Украине — в данном случае дразнить Россию.
Но я все-таки думаю, что это по инициативе антироссийски настроенных украинских политических элит. Это люди типа Авакова. Они абсолютно уверены в том, что Запад их будет поощрять, будет давать деньги и баловать вниманием, если они будут кусать Россию.
Вот они полагают, что в отличие от Трампа Байдену Украина важна, и он вот-вот даст команду «фас».
ЕС на все то, что творится на Украине, молчит. Это позорное явление. Надо остановить Украину, которая все-таки подписала договор о евроассоциации. Поэтому надо остановить все эти безобразия, но, увы, никто этого не делает.
Это свидетельствует о том, что европейцы на самом деле не знают, что там происходит, и что это целенаправленная политика Зеленского, который хочет развернуться к американцам, и ему плевать на Германию и Францию. Он просто понимает, что от них поддержку не получит.
Сейчас он делает то, за что, как ему кажется, его Америка погладит по головке.