Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность президенту США Джо Байдену за поддержку украинской позиции по Крыму. Соответствующую запись он сделал в Twitter 26 февраля

«Благодарен президенту США за сильный месседж: Крым — это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, порознь падаем», — написал Зеленский.

Ранее Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за «агрессию» на Украине. «Крым. Отечество. Навсегда». УкрСМИ: в ЕС готовы рассмотреть возвращение Крыма Украине © Скриншот из видео Украина.ру

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.

Украина продолжает считать полуостров своей территорией и надеется вернуть его. При этом после воссоединения Крыма с Россией Украина полностью перекрыла подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.