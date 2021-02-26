Губернатор Николаевской области Виталий Ким угодил в скандал из-за сексистских высказываний. Во время выступления на форуме «Украина 30» он показал презентацию региона, куда добавил фото полуобнаженных женщин, что, по его задумке, должно было удачно «продать» область. Эта информация появилась на сайте «Уважение. Кампания против сексизма» 25 февраля

Сексистская выходка украинского депутата осталась без последствий © wikipedia.org

«Мы предлагаем, чтобы вы инвестировали в дополнительные объекты, любые. Мы обеспечим полностью. Вообще, у нас самые красивые девушки во всей Украине. Это я буду отстаивать», — сказал Ким.

Позже в спор с ним вступил председатель Херсонской администрации Сергей Козырь, заявив, что в его регионе девушки несомненно лучше.

«Это не обсуждается. У нас самые красивые девушки. Поэтому мы приглашаем всех для инвестирования в такие места, например, как гостиницы, сувенирные магазинчики, заведения общественного питания что угодно», — парировал Ким.

Его высказывания вызвали возмущение у женщин, и губернатора обвинили не только в сексизме, но попытках представить женщин как товар. Ситуацию оценила главный редактор Общественного радио и специалист по коммуникациям Татьяна Трощинская.

«Мы видим, что остается очень много откровенных сексистов. И очень печально, что это мужчины на высоких государственных постах. Представляю, как могли бы испугаться иностранные инвесторы из стран, которые пропагандируют гендерное равенство. Он (Виталий Ким — ред.) фактически заявил, что украинские женщины — товар. Это просто стыд», — прокомментировала она услышанное.

Трощинская предложила мужчинам прежде чем выходить с презентацией или публичной речью, «просеивать» свои слова через так называемый «тест на сексизм»: представлять, что показывать приходится части тела своей дочери или матери, то же самое и с эпитетами.