За время выступление Ким дважды прорекламировал девушек своего региона, назвав их «самыми красивыми на Украине». Сначала, когда речь шла об инвестициях в область.
«Мы предлагаем, чтобы вы инвестировали в дополнительные объекты, любые. Мы обеспечим полностью. Вообще, у нас самые красивые девушки во всей Украине. Это я буду отстаивать», — сказал Ким.
Позже в спор с ним вступил председатель Херсонской администрации Сергей Козырь, заявив, что в его регионе девушки несомненно лучше.
«Это не обсуждается. У нас самые красивые девушки. Поэтому мы приглашаем всех для инвестирования в такие места, например, как гостиницы, сувенирные магазинчики, заведения общественного питания что угодно», — парировал Ким.
Его высказывания вызвали возмущение у женщин, и губернатора обвинили не только в сексизме, но попытках представить женщин как товар. Ситуацию оценила главный редактор Общественного радио и специалист по коммуникациям Татьяна Трощинская.
«Мы видим, что остается очень много откровенных сексистов. И очень печально, что это мужчины на высоких государственных постах. Представляю, как могли бы испугаться иностранные инвесторы из стран, которые пропагандируют гендерное равенство. Он (Виталий Ким — ред.) фактически заявил, что украинские женщины — товар. Это просто стыд», — прокомментировала она услышанное.
Трощинская предложила мужчинам прежде чем выходить с презентацией или публичной речью, «просеивать» свои слова через так называемый «тест на сексизм»: представлять, что показывать приходится части тела своей дочери или матери, то же самое и с эпитетами.