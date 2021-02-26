Соединенные Штаты никогда не признают полуостров Крым, воссоединившийся с РФ в 2014 году, российской территорией. Об этом сказал 26 февраля президент США Джо Байден, передает РИА Новости

«США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжает работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине», — заявил Байден.

Подобное заявление также сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Конгресс США решил повторно запретить считать Крым российским © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

«Соединенные Штаты заявляют о солидарности с Украиной в связи с седьмой годовщиной вторжения и захвата Крыма Россией — наглого отрицания современного международного порядка», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым был сердцем Украины, а его возвращение в состав России можно сравнить с «вырванным сердцем».

В 2020 году Зеленский подписал указ об отмечании 26 февраля на государственном уровне Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.