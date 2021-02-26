Ранее родственник Пугачевой жил в районе станции метро «Сокол» в Москве, квартиру там ему подарила примадонна. Но недалеко от многоквартирного дома звездного племянника началась стройка, где, как оказалось, была нарушена технология.
Ошибки строителей привели к тому, что многоэтажка покрылась трещинами и стала опасна для жизни, в итоге семью переселили в другое жилье.
Известно, что сейчас звездный родственник с женой и ребенком проживает в более презентабельной квартире в 80 квадратных метров в дорогом районе Ходынского поля. Стоимость квартиры там оценивается примерно в 40 миллионов рублей.
По данным СМИ сейчас певица и ее племянник не контактируют из-за давнего конфликта.
Ранее мы писали: «Спим до 12 часов»: жена Преснякова объяснила, почему отказалась рожать правнуков Пугачевой.
Подарила примадонна жилье и своему 29-летнему внуку Никите Преснякову, где он живет со своей супругой. О детях пара пока не задумывается.