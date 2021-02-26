Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад вместе с женой и ребенком покинул жилье, подаренное ему звездной тетей. Однако новые апартаменты, куда семья переехала, оказались лучше и дороже. Об этом 26 февраля написал «Московский комсомолец»

Ранее родственник Пугачевой жил в районе станции метро «Сокол» в Москве, квартиру там ему подарила примадонна. Но недалеко от многоквартирного дома звездного племянника началась стройка, где, как оказалось, была нарушена технология.

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Известно, что сейчас звездный родственник с женой и ребенком проживает в более презентабельной квартире в 80 квадратных метров в дорогом районе Ходынского поля. Стоимость квартиры там оценивается примерно в 40 миллионов рублей.

По данным СМИ сейчас певица и ее племянник не контактируют из-за давнего конфликта.

Ранее мы писали: «Спим до 12 часов»: жена Преснякова объяснила, почему отказалась рожать правнуков Пугачевой.

Подарила примадонна жилье и своему 29-летнему внуку Никите Преснякову, где он живет со своей супругой. О детях пара пока не задумывается.