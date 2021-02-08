Оказалось, что пара пока не готова к ответственности, которая ложится на плечи любых родителей. При этом молодые люди заявили, что они планируют потомство, но планируют сделать это чуть позже, а пока «поживут для себя».
«Мы сейчас такие беззаботные, спим до 12 часов. Но дети когда-нибудь обязательно будут», — рассказала жена Преснякова.
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По словам Красновой, пока они с мужем хотят уделить время путешествиям и построению карьеры. Ранее внук примадонны уже рассказывал, что занимается музыкой, «отличной от той, которую транслируют его бабушка и мама» — певица Кристина Орбакайте.
Пресняков и Краснова поженились летом 2017 года, а чуть позже новоиспеченной семье бабушка мужа певица Алла Пугачева подарила элитную квартиру в Москве.