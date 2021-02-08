Внук певицы Аллы Пугачевой 29-летний Никита Пресняков и его жена Алена Краснова сыграли свадьбу 3,5 года назад, однако наследниками пара пока не обзавелась. Причину раскрыл на днях сайт «Дни.ру»

Киркорова и Леонтьева засекли вместе в аэропорту Майами © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Мы сейчас такие беззаботные, спим до 12 часов. Но дети когда-нибудь обязательно будут», — рассказала жена Преснякова.

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По словам Красновой, пока они с мужем хотят уделить время путешествиям и построению карьеры. Ранее внук примадонны уже рассказывал, что занимается музыкой, «отличной от той, которую транслируют его бабушка и мама» — певица Кристина Орбакайте.

Пресняков и Краснова поженились летом 2017 года, а чуть позже новоиспеченной семье бабушка мужа певица Алла Пугачева подарила элитную квартиру в Москве.