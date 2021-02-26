Украинскую певицу Софию Ротару приглашают выступить в Крыму, с такой инициативой выступила министр культуры республики Арина Новосельская. Она рассказала, что хорошо относится к артистке, несмотря на ее политические взгляды, передает «Крым 24» 26 февраля

«Я к Софии Ротару как к исполнительнице отношусь с большим уважением. И в свое время для ее имени Крым сделал многое. Неприятно осознавать, что Софья Михайловна заняла такую позицию и больше не поет для крымчан», — сказала Новосельская.

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По данным СМИ, Ротару поддерживала Вооруженные силы Украины, в том числе и материально. В прошлом году исполнительница и вовсе решила попрощаться с полуостровом, выставив на продажу всю недвижимость, что у нее там есть.

При этом от концертов в России не отказалась. В 2020 году ее концертный директор Сергей Лавров заявил, что из-за карантина финансовое положение исполнительницы пошатнулось. И при первой же возможности Ротару отправилась в Россию, где выступила на частной вечеринке в Воронеже.

Ранее в соцсетях появилось видео выступления Ротару на юбилее в Воронеже.

Пока Ротару никак не отреагировала на предложение крымского министра. Между тем, власти Украины такое предложение считают незаконным, заявляя, что все желающие поехать в Крым, должны спросить разрешения в Киеве. Все ослушавшиеся лишаются права въезда на Украину.

Крым на Украине до сих пор считают своей территорией, несмотря на то, что в 2014 году жители полуострова проголосовали за возвращение в состав РФ.