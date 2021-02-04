Сосем недавно концертный директор украинской певицы Софии Ротару жаловался на ее финансовые трудности из-за отсутствия концертов в карантин, но после снятия части ограничений в России исполнительница спела на закрытом мероприятии в Воронеже. О появлении там певицы в своем Instagram 3 февраля рассказал солист ансамбля ANI BAND Армен Оганесян

Мероприятие проходило в одном из отелей Воронежа, где предположительно отмечал юбилей глава крупнейшей строительной компании в регионе. Имя именинника неизвестно, но в одном из роликов певица пригласила его на танец под свою «Червону руту».

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Исполнила для гостей вечеринки Ротару и другие свои хиты: «Белый танец», «Хуторянка», «Лаванда». Гонорар за выступление пока тоже не был озвучен. Однако расценки украинской певицы не так давно раскрывал ее директор Сергей Лавров.

Он озвучил, что даже во время карантина Ротару не снизила гонорар и по прежнему просила за одно сольное выступление 50 тысяч долларов (3,8 млн руб.). Причем указанная сумма — это только ее зарплата, плюс порядка 2 миллионов рублей Ротару просит с заказчиков «на проезд».

Выступления украинских артистов в России часто сопровождаются негативной реакцией радикалов, которые считают заработки в РФ предательством родины. Однако пока реакции от украинских «патриотов» на концерт Ротару в Воронеже не последовало.