На фото Тимошенко в черном пальто и с букетом алых роз стоит у могилы украинской поэтессы спиной к зрителю.
«Над Лесей уже вполне по-весеннему поют птички… Такая себе "Лесная песня", которая всегда с ней… Сегодня — 150 лет со дня рождения. Я специально заехала на Байковое накануне. Чтобы избежать официоза, потому что сегодня там будет людно… С Лесей же хочется немного побыть в одиночестве», — написала Тимошенко.
По словам политика, поэтесса была человеком настолько большой силы и энергии, что «прямо заставляет быть сильной, мужественной, уверенной», а ее стихи — «лучшее средство от беспомощности, печали и отчаяния». Она напомнила слова писателя Ивана Франко, который заявил, что Леся Украинка «чуть ли не единственный мужчина на всю новую соборную Украину».
Также Тимошенко процитировала стихотворение поэтессы: «Заржавеют от слез оковы, // Но все же сами не спадут! // Что пользы плакать в мире гнета? // Для нас возвратных нет путей. // Возьмемся лучше за работу, // Добьемся новых, светлых дней!»