Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 25 февраля опубликовала в Facebook снимок, на котором она запечатлена у могилы поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище Киева

На фото Тимошенко в черном пальто и с букетом алых роз стоит у могилы украинской поэтессы спиной к зрителю. Леся Украинка стала рэп-звездой © скриншот YouTube

«Над Лесей уже вполне по-весеннему поют птички… Такая себе "Лесная песня", которая всегда с ней… Сегодня — 150 лет со дня рождения. Я специально заехала на Байковое накануне. Чтобы избежать официоза, потому что сегодня там будет людно… С Лесей же хочется немного побыть в одиночестве», — написала Тимошенко.

По словам политика, поэтесса была человеком настолько большой силы и энергии, что «прямо заставляет быть сильной, мужественной, уверенной», а ее стихи — «лучшее средство от беспомощности, печали и отчаяния». Она напомнила слова писателя Ивана Франко, который заявил, что Леся Украинка «чуть ли не единственный мужчина на всю новую соборную Украину».

Также Тимошенко процитировала стихотворение поэтессы: «Заржавеют от слез оковы, // Но все же сами не спадут! // Что пользы плакать в мире гнета? // Для нас возвратных нет путей. // Возьмемся лучше за работу, // Добьемся новых, светлых дней!»