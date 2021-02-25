Если Москва потребует от президента Белоруссии Александра Лукашенко выполнения своих обязательств в части транзита власти, он будет говорить о наступлении на белорусский суверенитет. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Макей предложил убрать из Конституции тезис о нейтралитете страны, а также сохранить многовекторность во внешней политике республики.

«Это будет поводом для Лукашенко обратиться к Западу, мол, имперская Россия на нас давит, уничтожает суверенитет. Он такие вещи уже делал. Поэтому, зная, что Россия все равно будет давать ему миллиарды долларов, он себя так и ведет», — пояснил эксперт.

Лукашенко выгоден Западу, потому что, пока он у власти, не будет и российско-белорусской интеграции, в том числе экономической, Лукашенко будет и дальше дискредитировать Москву и российское руководство, подчеркнул Суздальцев.

Лукашенко — оружие против России, которое Россия сама и оплачивает, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.