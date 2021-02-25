Мэр украинского города Львов Андрей Садовый во время очередного заседания коллегии предложил создать на базе Львовского городского совета смешанный депутатский хор. Об этом 25 февраля сообщил местный сайт zaxid.net

«Поющий ректор» презентовал первый на Украине клип в формате 3D VR © Михаил Поплавский/Инстаграм Дмитрий Кацал. Предполагается, что репетиции будут проходить каждый четверг начиная с 4 марта, за исключением сессионных дней.

Депутат горсовета Владимир Лучишин уточнил, что хор планируется сделать смешанным женско-мужским, и первая песня для исполнения им уже определена.

«Начнем с гимна Украины, чтобы депутаты могли достойно исполнять гимн», — отметил Лучишин.

Под новостью о создании хора почти сразу появился комментарий одного из горожан, который выразил свое мнение о новом коллективе.

«Какие-то клоуны, меньше бы воровали, то, возможно, их больше бы уважали», — написал читатель сайта.

Известно, что в качестве мотива создания хора Садовый назвал улучшение внутренней коммуникации между депутатами и сплочение, к которому обычно приводит совместная деятельность.

«Сотрудничество, совместные действия, совместная ответственность — в каждом из этих слов является "пение". Все, что делается и сопровождается музыкой и хоровым пением, в результате дает гармонию. Это художественное приключение будет интересным и результативным для эстетического роста», — подытожил Кацал.

По его словам, помимо официального гимна государства хор исполнит «обязательный депутатский набор»: гимн духовный «Боже великий, единый», гимн ОУН, «Завещание» Шевченко. К участию приглашают всех депутатов городского совета.

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