Дирижировать вновь созданным коллективом будет руководитель хоровой капеллы «Дударик» Дмитрий Кацал. Предполагается, что репетиции будут проходить каждый четверг начиная с 4 марта, за исключением сессионных дней.
Депутат горсовета Владимир Лучишин уточнил, что хор планируется сделать смешанным женско-мужским, и первая песня для исполнения им уже определена.
«Начнем с гимна Украины, чтобы депутаты могли достойно исполнять гимн», — отметил Лучишин.
Под новостью о создании хора почти сразу появился комментарий одного из горожан, который выразил свое мнение о новом коллективе.
«Какие-то клоуны, меньше бы воровали, то, возможно, их больше бы уважали», — написал читатель сайта.
Известно, что в качестве мотива создания хора Садовый назвал улучшение внутренней коммуникации между депутатами и сплочение, к которому обычно приводит совместная деятельность.
«Сотрудничество, совместные действия, совместная ответственность — в каждом из этих слов является "пение". Все, что делается и сопровождается музыкой и хоровым пением, в результате дает гармонию. Это художественное приключение будет интересным и результативным для эстетического роста», — подытожил Кацал.
По его словам, помимо официального гимна государства хор исполнит «обязательный депутатский набор»: гимн духовный «Боже великий, единый», гимн ОУН, «Завещание» Шевченко. К участию приглашают всех депутатов городского совета.
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