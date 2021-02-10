Ветеринарный врач из украинского города Черновцы Валерий Допиряк прославился как медик, комбинирующий традиционные методы лечения с инновационными. Своим пациентам он предлагает не только уколы, но и спеть дуэтом. Об этом 10 февраля рассказал телеканал ТСН

Корреспондентам врач продемонстрировал свое необычное лечение с помощью своего пациента Фантика породы такса, которого в клинике называют оперным солистом. Дуэт исполнил украинскую песню «Несе Галя воду».

Украинский кулинар-русофоб съел детородный орган оленя © Евгений Клопотенко/Инстаграм

«Мне с Берлина звонил племянник мой и сказал, что и в Берлине показали на немецком языке этот ролик с собакой», — рассказал ветеринар.

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По словам врача, музыка помогает животным во время реабилитации. Охотнее всего «поют», по наблюдениям Допиряка, таксы и лайки, но певучесть может зависеть не от породы, а от характера питомца.

Также врач заявил, что большинство его пациентов предпочитает украинские народные песни за их мелодичность.