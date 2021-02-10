Корреспондентам врач продемонстрировал свое необычное лечение с помощью своего пациента Фантика породы такса, которого в клинике называют оперным солистом. Дуэт исполнил украинскую песню «Несе Галя воду».
Видео зрители канала оценили многочисленными лайками, к такой популярности, сказал Допиряк, он не был готов.
«Мне с Берлина звонил племянник мой и сказал, что и в Берлине показали на немецком языке этот ролик с собакой», — рассказал ветеринар.
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По словам врача, музыка помогает животным во время реабилитации. Охотнее всего «поют», по наблюдениям Допиряка, таксы и лайки, но певучесть может зависеть не от породы, а от характера питомца.
Также врач заявил, что большинство его пациентов предпочитает украинские народные песни за их мелодичность.