Галкин записал видео, где он танцует откровенный танец на фоне залитого желтым светом окна. Камера была поставлена таким образом, что зрители смогли видеть только силуэт мужчины, и многим показалось, что на нем минимум вещей.
«Можно было б и одеться перед выступлением», «Голый что ли?», «Корону и сапоги у Аллы взял?», «Кроме самолюбования что-то еще будет?», «На подоконнике — в сапожках и труселях», «Можно же и инфаркт заполучить от такой самодеятельности», «Фига себе, ноги такие подкаченные», «Страшно мне чего-то…» — отреагировали подписчики.
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С помощью необычного видео артист хотел ответить на вопрос поклонников, участвует ли в шоу «Маска», чтобы зрители точно ничего не перепутали, добавил еще и комментарий.
«Меня достали с вопросами о «Маске». Вот мой ответ: Nein! Nein! Nein! Меня можно увидеть только на «Первом» в «ТочьВТочь»!» — написал Галкин.
Странный ответ повлек за собой не менее странные комментарии и когда число возмущений наготой пародиста превысило границы здравого смысла, ему пришлось сделать еще один пост в Instagram.
«Специально для тех, кто решил, что в предыдущем видео я голый. Я до этого ещё не дошел», — уточнил комик.
К новой записи он приложил фото, где стоит на фоне домашнего бассейна, в той одежде, в которой танцевал: в черном облегающем костюме, сапогах, короне и очках.
Максим Галкин состоит в браке с певицей Аллой Пугачевой, которая старше его на 27 лет. Не так давно в разговоре с ведущей Настей Ивлеевой он сознался, что перед тем, как затеять какой-то проект, советуется с женой.