Ведущий и пародист Максим Галкин отреагировал на обрушившийся на него шквал вопросов, не участвует ли он в новом шоу «Маска». К ответу артист подошел творчески, записав видео, которое он выгрузил в Instagram 19 февраля

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«Можно было б и одеться перед выступлением», «Голый что ли?», «Корону и сапоги у Аллы взял?», «Кроме самолюбования что-то еще будет?», «На подоконнике — в сапожках и труселях», «Можно же и инфаркт заполучить от такой самодеятельности», «Фига себе, ноги такие подкаченные», «Страшно мне чего-то…» — отреагировали подписчики.

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С помощью необычного видео артист хотел ответить на вопрос поклонников, участвует ли в шоу «Маска», чтобы зрители точно ничего не перепутали, добавил еще и комментарий.

«Меня достали с вопросами о «Маске». Вот мой ответ: Nein! Nein! Nein! Меня можно увидеть только на «Первом» в «ТочьВТочь»!» — написал Галкин.

Странный ответ повлек за собой не менее странные комментарии и когда число возмущений наготой пародиста превысило границы здравого смысла, ему пришлось сделать еще один пост в Instagram.

«Специально для тех, кто решил, что в предыдущем видео я голый. Я до этого ещё не дошел», — уточнил комик.

К новой записи он приложил фото, где стоит на фоне домашнего бассейна, в той одежде, в которой танцевал: в черном облегающем костюме, сапогах, короне и очках.

Максим Галкин состоит в браке с певицей Аллой Пугачевой, которая старше его на 27 лет. Не так давно в разговоре с ведущей Настей Ивлеевой он сознался, что перед тем, как затеять какой-то проект, советуется с женой.