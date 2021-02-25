Группа Go-A, которой выпал шанс представить Украину на конкурсе песни «Евровидение-2021» оказалась на 18 строчке букмекерского рейтинга, который на днях был опубликован на официальном сайте музыкального соревнования

По мнению букмекеров, больше всего шансов на победу в этом году у коллектива из Исландии Daði & Gagnamagnið, хотя конкурсную композицию они еще не обнародовали. На втором месте — литовский бэнд THE ROOP с песней Discoteque.

«Миллионы отдает, а неухоженная»: Кравченко из «Сватов» раскритиковали за внешний вид © Татьяна Кравченко/Инстаграм

Украинская группа Go-A с песней «Шум» оказалась на 18 строчке, при том, что до объявления композиции вообще не входили в топ-20, занимая 36 строчку рейтинга.

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Группа Go-A прошел отбор на «Евровидение» в 2020 году, но из-за пандемии выступить коллективу не удалось. Страна предоставила музыкантам шанс еще раз попытать свои силы, но уже с новой песней. За год коллектив написал три трека, отборочная комиссия выбрала один из них, решив, что композиция «Шум» на основе обрядовой игры вереснянки лучше всего подойдет для «Евровидения».

Участники группы сами сняли клип на «Шум», в котором люди, облаченные в костюмы химзащиты, танцуют странные танцы и водят хоровод в навевающем тоску тумане.

Зрители раскритиковали трек и видео, после чего было объявлено, что клип участники группы снимут новый.

В 2021 году «Евровидение» будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая. Пока организаторы решают в каком формате проводить конкурс, однако уже известно, что от традиционной концертной версии решено отказаться.

С 2021 года исполнителям будет разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал, сделать это решили для того, чтобы снизить количество членов делегации.