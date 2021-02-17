Украинская группа Go-A изменит свою конкурсную песню «Шум» и клип под нее специально для «Евровидения-2021». Работать над созданием ролика будет клипмейкер Максим Тужилин. Об этом 17 февраля написали «Факты»

Группа Go_A ответила хейтерам и помянула советскую власть © Facebook, Go-A Band

Новое видео для песенного конкурса снимет Максим Тужилин, он выиграл соответствующий конкурс Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

«На художественный конкурс подали всего десять заявок, шесть из них предложили свои идеи для музыкального видео различных жанров — от театрализованного действа до компьютерной графики», — сообщили в пресс-службе НОТУ.

Итоговый вариант песни и клипа музыканты и режиссер должны представить в начале марта.

Ранее трек и клип Go-A оценил политолог Белашко: «Чертовски голосистые дегенераты».

Группа Go-A прошла отбор на «Евровидение» в 2020 году, но из-за пандемии выступить им не удалось. Страна предоставила музыкантам шанс еще раз попытать свои силы, но уже с новой песней. За год коллектив написал три трека, отборочная комиссия выбрала один из них, решив, что композиция «Шум» на основе обрядовой игры вереснянки лучше всего подойдет для «Евровидения».

Участники группы сами сняли клип на «Шум», в котором люди, облаченные в костюмы химзащиты, танцуют странные танцы и водят хоровод в навевающем тоску тумане.

Многие зрители жестко раскритиковали и песню, и видео, среди эпитетов были такие формулировки как «психоделическая дурка», «позор», «цирк» и даже сравнение с песнями «Сектора Газа».

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая. Формат мероприятия еще определяется.