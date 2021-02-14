Поссорились женщины больше года назад: мать обвиняла дочь в пристрастии к запрещенным веществам, а та в ответ упрекала Успенскую в моральном давлении и даже применении физической силы в свой адрес. Спустя долгое время им все-таки удалось найти общий язык.
«Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня», — заявила Плаксина.
Проблемы в ее отношениях с матерью, по словам девушки, начались еще в детстве, а в последние годы приобрели крайне серьезный характер, тогда Плаксина и решила уехать жить к отцу в США.
Правда, звездная дочь призналась: несмотря на то что она не работает и занимается любимой живописью, живя на деньги Успенской, все равно не чувствует себя счастливой.
Ранее Успенская заявила, что наркотики для ее дочери покупал отец.
Любовь Успенская была в браке четыре раза, впервые вышла замуж в 17 лет, у пары появились мальчики-близнецы, но они оба умерли почти сразу после рождения. Позже были еще два мужа, с ними певица прожила 6 лет и 3 года.
В четвертый раз артистка вышла замуж за Александра Плаксина, в браке они с 1987 года. Именно он — отец единственной дочери исполнительницы Татьяны Плаксиной. Не так давно исполнительница сообщила, что отношений с бывшим у нее уже давно нет, поэтому она подала на развод.