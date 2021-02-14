В начале января киевская певица Любовь Успенская на всю страну объявила, что помирилась с дочерью Татьяной Плаксиной после затяжного конфликта. Ее слова в программе «Док-ток» «Первого канала» на днях подтвердила звездная наследница

Поссорились женщины больше года назад: мать обвиняла дочь в пристрастии к запрещенным веществам, а та в ответ упрекала Успенскую в моральном давлении и даже применении физической силы в свой адрес. Спустя долгое время им все-таки удалось найти общий язык.

«Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня», — заявила Плаксина.

Минкульт Украины пополнил список персон нон грата еще семью российскими артистами © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Правда, звездная дочь призналась: несмотря на то что она не работает и занимается любимой живописью, живя на деньги Успенской, все равно не чувствует себя счастливой.

Ранее Успенская заявила, что наркотики для ее дочери покупал отец.

Любовь Успенская была в браке четыре раза, впервые вышла замуж в 17 лет, у пары появились мальчики-близнецы, но они оба умерли почти сразу после рождения. Позже были еще два мужа, с ними певица прожила 6 лет и 3 года.

В четвертый раз артистка вышла замуж за Александра Плаксина, в браке они с 1987 года. Именно он — отец единственной дочери исполнительницы Татьяны Плаксиной. Не так давно исполнительница сообщила, что отношений с бывшим у нее уже давно нет, поэтому она подала на развод.