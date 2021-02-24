Певица украинского происхождения Лолита Милявская призналась журналистам, что употребляет лекарства, потому что без них справиться с нервным расстройством 57-летняя звезда уже не может. Об этом 23 февраля написал еженедельник «7 дней»

По словам Лолиты, после того, как она приступила к работе над спектаклем «Женитьба» в театре «Модерн», ее стали мучить панические атаки. Артистка не является актрисой, поэтому желание сыграть роль качественно и не ударить в грязь лицом рядом с профессионалами заставляет ее изрядно нервничать, призналась Милявская.

«У меня реально панические атаки. Сумка сейчас похожа на большую аптечку, где все виды успокоительных капель. До выхода не могу сама справиться, сердце бешено колотится. Бывает, даже забываю текст», — рассказала Лолита.

Лолита намекнула на отношения с Басковым — фото © Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в фотобанк Агафьи Тихоновны Купердягиной. Ранее такое решение режиссера «Модерна» Юрия Грымова музыкальный критик Сергей Соседов назвал «унижением великой литературы и театра».

По мнению критика, Лолита никак не попадает в образ молодой невесты, «лицо, фактура, сам типаж не ее», что сделает из спектакля «халтуру», заявил Соседов.

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