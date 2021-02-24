Модель, «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь 23 февраля опубликовала в Instagram неоднозначное видео, в котором жестоко разделывается с бананом. Свой поступок девушка объяснила

На кадрах ролика модель в черных колготках с рисунком и алых лаковых туфлях дефилирует по студии и с особым удовольствием давит ногой банан, попавшийся ей на пути.

Произошедшее «Мисс Украина» объяснила в подписи к видео, уточнив: «По Батаю».

По всей видимости, девушка имела в виду идеи французского философа Жоржа Батая, который занимался исследованием и осмыслением иррациональных сторон общественной жизни, а его литературные произведения были переполнены «кощунствами, картинами искушения злом, саморазрушительным эротическим опытом».

«За шо банан-то?», «Банан жалко», «Треш какой-то», — отреагировали подписчики на агрессию девушки, направленную против банана.

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