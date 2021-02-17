Модель, участница украинского проекта «Супер-топ-модели по-украински» Саша Кугат призналась, что не раз уходила в запой, а в итоге была вынуждена бороться с алкогольной зависимостью. Об этом 17 февраля написал Tvgid.ua

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Пристрастие к зеленому змию, рассказала девушка, появилось у нее, когда популярность после проекта начала утихать, а сама она стала «падать на дно», в прямом смысле превратившись в алкоголичку.

«Я начала пить, потому что все было плохо. И чем больше пила, тем хуже все становилось. Это круг, из которого очень трудно вырваться. Повлияло окружение — в Одессе у меня пьющая компания, а друзья, с которыми я живу в Киеве, ничего не предпринимают. Я попала под хорошее влияние и выбралась из этого всего», — призналась девушка.

Саша Кугат — модель, участница проектов «Супермодель по-украински» и «Супер-топ-модель по-украински», снималась для обложки журнала «Pink», работала с журналами Vogue, Elle, с брендами FILA и Estée Lauder.