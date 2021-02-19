В субботу, 20 февраля, в Киеве пройдет творческая встреча с лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым, которому, в отличие от многих других российских музыкантов, не закрыт въезд на Украину. Об этом 19 февраля написала Аfisha.bigmir

Новые украинские приключения Бориса Гребенщикова © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Пройдет ли встреча спокойно или стоит ожидать каких-либо провокаций со стороны радикально настроенных жителей украинской столицы, журналисты пока не прогнозируют, ведь практически в каждый визит Гребенщиков сталкивается с недовольством в свой адрес.

Так, в 2018 году во время уличного концерта на Пейзажной аллее на музыканта пытался напасть неизвестный молодой человек, который обложил Гребенщикова оскорбительными словами, обвиняя в «рашизме».

В сентябре-октябре 2020 года, когда Борис Гребенщиков проехал по городам Украины со своим турне, ему «перепало» от украинской певицы Анастасии Приходько. Исполнительницу возмутило, что, пока свои артисты сидят без работы и не могут выступать из-за пандемии, руководство государства дает такое право Гребенщикову.

«Мы на карантине, а Москва в гостях… Жду Лепса, Успенскую, народных артистов Украины Баскова и Киркорова», — написала тогда Приходько.

Также Гребенщиков дал в украинской столице рождественский концерт в начале 2021 года.

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В 2015 году Министерство культуры опубликовало черный список деятелей культуры, появление которых нежелательно на Украине. В их число вошли: Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется, в числе последних за последние дни в него попали участники группы «Хор Турецкого».